L'hôpital Al-Shifa est un complexe gouvernemental affilié au ministère palestinien de la Santé. Il est considéré comme le plus grand hôpital de la bande de Gaza car il comprend en réalité 3 hôpitaux distincts: un hôpital chirurgical, un hôpital des maladies internes et un hôpital de gynécologie et d'obstétrique, qui comprend un service pour bébés prématurés, ainsi qu'un service d'urgences, de soins intensifs, de radiologie et une banque de sang.

Un hôpital plus vieux qu'Israël

Créé en 1946, soit deux ans avant la création d'Israël, l'hôpital Al-Shifa était à l'origine une caserne militaire appartenant à l'armée britannique. Lorsque la bande de Gaza a été occupée, elle a été soumise aux autorités israéliennes après 1967 et jusqu’à ce que l’Autorité palestinienne en prenne le relais après les accords d’Oslo.

L'agrandissement de l'hôpital a commencé sous l'administration égyptienne avant 1967, et a été refait dans les années 1980 sous l'administration israélienne. L’hôpital a été agrandi à nouveau sous l'Autorité palestinienne, avant que le gouvernement du Hamas n'en prenne le contrôle après avoir pris le pouvoir à Gaza en 2007.

Un quart des travailleurs de santé de Gaza travaillent dans cet hôpital

Le complexe est situé à un carrefour à l'ouest de la zone centrale de la ville de Gaza sur une superficie de 45 000 mètres carrés. Environ 1 500 employés travaillent dans le complexe, soit environ un quart des travailleurs du secteur de la santé à Gaza, dont environ 500 médecins, 700 infirmières et près de 30 pharmaciens, et il contient environ 700 lits pour les patients.

L'hôpital a reçu tous les cas graves de la bande de Gaza depuis le début de l'attaque israélienne le 7 octobre, et sa capacité a aujourd’hui atteint 200 pour cent dans des circonstances complexes et sans précédent, après la coupure de l'électricité, la grave pénurie de carburant et de médicaments. Quelques jours après le début de la guerre, le complexe a également accueilli les personnes déplacées.

Des allégations israéliennes non prouvées

Israël a bombardé plusieurs fois l'hôpital, prétendant depuis de nombreuses années que le quartier général du commandement des Brigades Al-Qassam est situé sous l’hôpital Al-Shifa.

Selon le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, le Hamas possède plusieurs complexes souterrains sous l’hôpital Al-Shifa, que les dirigeants du mouvement utilisent pour diriger des attaques contre Israël. Selon la même source, il existe plusieurs tunnels menant à la base souterraine depuis l’extérieur de l’hôpital. Selon l'armée israélienne, la sécurité intérieure du Hamas dispose également d'un centre de commandement à l'intérieur de l'hôpital Al-Shifa, où elle dirige des missiles sur Israël et stocke des armes.

Cependant, un haut responsable du bureau politique du Hamas, Izzat Al-Rishq, a démenti les allégations de l'armée israélienne. Le ministère de la Santé à Gaza a proposé d’ouvrir les portes de l’hôpital à toute délégation, comité international ou comité d’enquête indépendant pour réfuter la version de l’armée israélienne. Human Rights Watch a d’ailleurs annoncé n’avoir rien trouvé qui confirme les allégations de l’armée israélienne selon lesquelles le mouvement Hamas aurait son quartier général dans les sous-sols de l’hôpital Al-Shifa, dans la ville de Gaza.

Selon le ministère de la Santé à Gaza, 198 personnels de santé et 36 membres de la Défense Civile sont morts sous les bombardements israéliens, plus de 130 ont été blessés et 60 ambulances ont été endommagées, dont 53 sont complètement hors service, et 51 centres de soins de santé primaires ont été détruits.

D'après le bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), 20 des 36 hôpitaux de la bande de Gaza sont "hors service" du fait de la guerre, notamment à cause du manque d’électricité et de carburant, la pénurie de médicaments ainsi que les tirs et bombardements israéliens.