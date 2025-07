Le ministre israélien de l’Agriculture Avi Dichter a qualifié, lors d’une interview à la chaîne de télévision 12, de “Nakba 2023” le déplacement de la population palestinienne du nord de Gaza vers le sud, sur ordre israélien.

''Sur le plan opérationnel, il n'est pas possible pour l'armée israélienne de mener la guerre comme elle le souhaite à l'intérieur de Gaza quand la foule se déplace massivement entre les chars et les soldats. C'est la Nakba de Gaza 2023'', a-t-il déclaré.

Le terme "Nakba", catastrophe en arabe, est utilisé par les Palestiniens pour désigner le déplacement forcé de la population, contrainte par les groupes armés sionistes en 1948 d’abandonner ses terres.

Dans le même entretien, le ministre israélien de l’Agriculture a ajouté: "Je ne sais pas comment la guerre se terminera. La ville de Gaza se retrouve sur un tiers de la superficie de la Bande et compte la moitié de sa population, mais ce n'est que le tiers de la Bande. Il y a aussi les deux autres tiers et six camps de réfugiés''.

Réagissant à ces propos, plusieurs médias israéliens ont rapporté que le Premier ministre Benjamin Netanyahu aurait demandé à ses ministres de bien peser leurs mots dans leurs propos publics sur “la guerre d’Israël contre le Hamas”.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier, Israël a coupé l’approvisionnement en eau, en nourriture, en médicaments, en électricité et en carburant pour les près de 2,3 millions de Palestiniens qui vivent à Gaza dans des conditions de vie déjà extrêmement difficiles. Environ 1,5 million d’habitants de la bande de Gaza ont également été obligés de se déplacer vers le sud, suite à une ordre israélien d’évacuation.