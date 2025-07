La police américaine a appréhendé ce jeudi, Stuart Seldowitz, ancien employé du Département d'État américain sous le président Barack Obama, pour ses déclarations anti-Islam et anti-enfants dans la bande de Gaza.

Le journal américain "The New York Times" a rapporté citant des sources policières requérant l'anonymat que Seldowitz (64 ans et ex-responsable du Conseil de sécurité nationale du Département d'État pour l'Asie du Sud) avait été arrêté pour avoir proféré des propos anti-Islam et anti-Gaza alors qu'il harcelait un vendeur de nourriture Halal ambulant, de confession musulmane, à New York.

Seldowitz fait face à "plusieurs chefs d'accusation : harcèlement abusif, crimes de haine, menaces et propos anti-Islam contre un vendeur de nourriture ambulant musulman", selon la même source.

Une vidéo capturant l’agression de Seldowitz traitant le vendeur ambulant de "terroriste” a été massivement partagée sur la toile, suscitant un vif émoi.

La vidéo publiée sur la plateforme « X » montre le vendeur ambulant expliquant à plusieurs reprises à Seldowitz qu'il était en train de travailler et lui demandant de se tenir à distance de lui ; alors que l’ex-employé du Département d’Etat américain continuait à le prendre à partie en martelant : "Le savez-vous ? Nous avons tué 4 000 enfants palestiniens. Ce n'est pas suffisant, pas assez."

Dans d'autres scènes, Seldowitz apparaît également s’en prendre à un autre vendeur ambulant en proférant des propos provocateurs et insultants à l'égard du prophète Mohamed et du Saint Coran.

Suite à la diffusion de ces scènes, la société de lobbying Gotham Government Relations, basée à Manhattan, a annoncé, dans un post sur la plateforme « X », avoir rompu tout lien avec Seldowitz, qui travaillait pour elle.

L'organisation a décrit les actions de Seldowitz dans les scènes comme "ignobles, racistes et indignes des normes d'honneur de l'entreprise".

Les activistes et internautes ayant partagé la vidéo de Seldowitz sur les réseaux sociaux, ont souligné que ce dernier avait occupé le poste de directeur adjoint du Bureau des affaires israélo-palestiniennes au Département d'État américain, entre 1999 et 2003, en plus d'être un haut responsable politique du ministère.