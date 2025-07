La Turquie poursuit ses efforts pour accélérer l'accès de l'aide humanitaire aux habitants de Gaza et effectue les derniers préparatifs pour faciliter l'entrée de nourriture dans la région et la mise en place d'un hôpital de campagne à l'intérieur de Gaza.

Selon les informations obtenues de sources diplomatiques, le processus d'évacuation des citoyens turcs, qui s'était partiellement ralenti en raison de la "pause humanitaire" à Gaza, va de nouveau s'accélérer.

Jusqu'à présent, la Turquie en a évacué près de 500 citoyens turcs ainsi que de la République turque de Chypre du Nord (RTCN) grâce à des initiatives diplomatiques intensives.

La Turquie met en place une infrastructure d'approvisionnement locale en Égypte afin de garantir que des milliers de tonnes d'aide alimentaire, qui ont été transportées en Égypte en coordination avec les institutions compétentes pour être acheminées à Gaza, puissent parvenir aux habitants de Gaza de manière plus durable et plus aisée au cours de la période à venir.

À cette fin, les contacts entre les fonctionnaires turcs et leurs homologues égyptiens se poursuivent.

Préparation d'un hôpital de campagne et d'une "ville conteneurs" à Gaza

La Turquie a finalisé ses préparatifs en vue de l'établissement d'un hôpital de campagne à Gaza, afin de soigner les dizaines de milliers de civils blessés dans la bande de Gaza.

Des fonctionnaires des organisations concernées devraient prochainement effectuer des inspections techniques à Gaza à cette fin.

Les autorités turques travaillent également sur le déploiement de conteneurs à Gaza afin de fournir un abri aux familles gazaouies qui en ont un besoin urgent alors que le froid et les conditions hivernales y afférent, s'installent.

Les fonctionnaires turcs, qui réalisent des études de faisabilité pour l'établissement de "villes conteneurs" à Gaza, ont indiqué qu'il existait une base de coopération avec l'administration qatarie sur cette question et sur le transfert de l'aide humanitaire de la Turquie vers Gaza.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Serim et le vice-ministre de l'Intérieur Karaloglu en visite en Égypte

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Yasin Ekrem Serim, et le vice-ministre de l'Intérieur, Münir Karaloglu, se sont rendus en Égypte pour discuter de l'aide humanitaire supplémentaire à fournir à Gaza et pour effectuer des inspections sur place concernant l'évacuation des citoyens turcs de Gaza.

Serim et Karaloglu, après leurs contacts avec les vice-ministres égyptiens des Affaires étrangères concernés, le Croissant-Rouge égyptien et les autorités égyptiennes chargées des catastrophes et des urgences au Caire, ont visité la ville d'El-Arish où l'aide humanitaire a été fournie par la Turquie et la porte frontalière de Rafah où les citoyens ont été évacués. Ils ont également rencontré le ministre égyptien de la Santé et de la Population, le ministre palestinien de la Santé et le ministre d'État qatari chargé de laCoopération internationale.

Serim et Karaloglu ont ensuite rencontré le personnel de l'ambassade turque au Caire, qui travaille à la frontière de Rafah depuis le début de la crise et qui a mis en œuvre les procédures d'évacuation. Ils ont discuté avec leurs homologues de l'évacuation en cours des citoyens turcs et de l'évacuation des patients à des fins de traitement.

Le vice-ministre Serim a, enfin, fait des déclarations à la presse à la porte frontière de Rafah au sujet de l'opération d'évacuation des citoyens turcs de Gaza.