Suspendu depuis le 7 octobre dernier, le procès du Premier ministre Benjamin Netanyahu pour corruption reprend ce lundi devant le tribunal de district de Jérusalem.

Le procès avait été suspendu en vertu de l’état d’urgence instauré par le ministre de la Justice Yariv Levin, pour toutes les affaires judiciaires non urgentes, du fait du début de la guerre d’Israël contre Gaza.

Benjamin Netanyahu est actuellement dispensé d’assister aux audiences, mais il pourrait être appelé à témoigner dans quelques mois.

Le Premier ministre est accusé de corruption, de fraude et d’abus de confiance dans une affaire, et de fraude et d’abus de confiance dans deux autres, selon un acte d’accusation déposé par l’ancien conseiller juridique du gouvernement israélien, Avichai Mandelblit, au début de l’année 2020. Ces accusations sont niées par Netanyahu.

La loi israélienne n’oblige pas le Premier ministre, dont la première séance d’audition s'était tenue le 24 mai 2020, à démissionner de ses fonctions, à moins qu'il ne soit reconnu coupable par la Cour suprême, au terme d’un processus qui pourrait durer plusieurs mois.

Cette nouvelle audience se tient quelques jours seulement après la reprise vendredi de la guerre israélienne menée contre la bande de Gaza, suite à la fin de la trêve humanitaire temporaire conclue par une médiation du Qatar, de l’Égypte et des États-Unis. Cette trêve qui a duré 7 jours a permis l’échange de prisonniers et l’exécution d’opérations humanitaires limitées dans la bande de Gaza, qui abrite environ 2,3 millions de Palestiniens.

Depuis le 7 octobre, l'armée israélienne mène des opérations militaires meurtrières contre la bande de Gaza, interrompues par une trêve humanitaire. Les agressions israéliennes ont tué 15.523 Palestiniens et fait 41.316 blessés, en plus des destructions massives infligées aux infrastructures et d'une catastrophe humanitaire sans précédent, selon des sources officielles palestiniennes et onusiennes.