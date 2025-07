Contrôlé par une majorité de membres républicains, le Congrès a compté 311 voix en faveur du projet de résolution, tandis que seules 14 -dont les membres d'origine palestinienne-ont voté contre.

92 élus démocrates se sont, pour leur part, abstenus de voter.

Le projet de résolution, juridiquement non contraignant, fait référence à l'escalade croissante du “sentiment anti-juif” aux États-Unis et dans le monde, et évoque également l'attaque menée par le Hamas contre les colonies israéliennes, le 7 octobre dernier.

Le projet de résolution a suscité de nombreuses critiques en raison de son assimilation de l'antisionisme à l'antisémitisme, qui ont toujours été indépendants l’un de l’autre, tout au long de l’histoire.

Commentant la question, Rashida Tlaib, élue palestinienne du parti démocrate au Congrès, a déclaré que l'opposition aux politiques extrémistes du gouvernement israélien et de son Premier ministre, Benyamin Netanyahu, n'est pas considérée comme de l'antisémitisme.

L'antisionisme est défini comme un mouvement opposé à l'idée d'établir un État juif sur les terres palestiniennes et aux politiques menées par Israël dans ce but. Quant à l'antisémitisme, a-t-elle ajouté, il est fondé sur la haine du peuple juif, d'où découle une discrimination fondée sur des préjugés.

De nombreuses organisations juives à travers le monde s'opposent au sionisme et à ses pratiques qui ont mené à l'expulsion de plus de 750 000 Palestiniens de leurs terres, lors de la guerre de 1948, ainsi qu'aux allégations selon lesquelles les Juifs auraient plus de droits que les autres habitants de la Palestine.