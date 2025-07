Exposition

Une manifestation a été organisée, jeudi, dans la capitale suédoise, Stockholm, en hommage aux journalistes palestiniens tués par l'armée israélienne.

En réponse à un appel lancé par des organisations de la société civile, de nombreux manifestants se sont rassemblés sur la place Sergelis Torg et ont inauguré une exposition contenant des photos de journalistes tués par des balles israéliennes.

Un film reflétant le travail des journalistes tués ou blessés à des moments critiques a été projeté sur un grand écran installé sur la place. Les manifestants ont également scandé des slogans contre Israël et en soutien au peuple palestinien.

Ils ont aussi appelé au boycott des produits israéliens et de certaines sociétés multinationales qui soutiennent Israël.

Sit-in dans 13 gares aux Pays-Bas

Des sit-in ont également été organisés dans 13 gares de plusieurs villes néerlandaises en soutien à la Palestine.

Les manifestants se sont rassemblés à la gare centrale de Rotterdam, où ils ont brandi des drapeaux palestiniens et exigé un cessez-le-feu.

Les manifestants ont également protesté contre le soutien du gouvernement néerlandais à Israël.

S'adressant à Anadolu, la manifestante Else Verplanke a déclaré qu'en participant au sit-in, elle avait pour le moins exprimé sa position.

"C'est ce que je peux réellement faire. Je me sens un peu faible. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui disent que c'est de la légitime défense. Ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit simplement d'un nettoyage ethnique. Je pense que c'est une tentative délibérée d'expulser le maximum de Palestiniens de Gaza, et c'est ce que je crains", a-t-elle expliqué.

Elle a par ailleurs exprimé son espoir que le gouvernement néerlandais changera de position envers Israël.