Les États-Unis affirment que des négociations "très sérieuses" sont en cours sur un nouveau cessez-le-feu à Gaza et la libération d'autres otages israéliens, mais les perspectives d'un accord restent incertaines car le Hamas a insisté sur le fait qu'il ne discuterait rien de moins que l'arrêt complet de l'offensive israélienne dans l'enclave palestinienne.

Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, s'est rendu en Égypte mercredi pour la première fois depuis plus d'un mois afin de s'entretenir avec des responsables égyptiens qui cherchent à négocier une nouvelle trêve.

Une source informée des négociations a déclaré que les émissaires discutaient intensément des otages toujours détenus par les militants islamistes palestiniens à Gaza qui pourraient être libérés dans le cadre d'une nouvelle trêve et des prisonniers palestiniens qu'Israël pourrait libérer en retour.

Le Jihad islamique, un groupe militant palestinien qui détient également des otages à Gaza, a déclaré que son chef se rendrait également en Égypte dans les prochains jours pour discuter d'une éventuelle fin du conflit.

"Il s'agit de discussions et de négociations très sérieuses, et nous espérons qu'elles aboutiront à quelque chose", a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, aux journalistes à bord d'Air Force One mercredi.

Toutefois, Taher Al-Nono, conseiller de Haniyeh pour les médias, a déclaré à Reuters que le Hamas n'était pas disposé à discuter de la libération d'autres otages israéliens tant qu'Israël ne mettrait pas fin à sa campagne militaire à Gaza et que le volume de l'aide humanitaire apportée aux civils palestiniens n'augmenterait pas.

"La question des prisonniers pourra être négociée une fois que ces deux questions auront été réglées. Nous ne pouvons pas parler de négociations tant qu'Israël poursuit son agression. La discussion de toute proposition relative aux prisonniers doit avoir lieu après la cessation de l'agression", a déclaré M. Nono lors d'une interview au Caire.

Le Hamas rejette toute nouvelle pause temporaire dans la campagne militaire israélienne et affirme qu'il ne discutera que d'un cessez-le-feu permanent.

"Nous nous sommes entretenus avec nos frères égyptiens, leur exposant notre position sur cette agression et la nécessité urgente d'y mettre fin en priorité", a déclaré M. Nono.

Israël a insisté pour que toutes les femmes et tous les hommes infirmes restants parmi les otages soient libérés, a déclaré la source informée des négociations, qui a refusé d'être identifiée. Les Palestiniens condamnés pour des délits graves pourraient figurer sur la liste des prisonniers à libérer par Israël.