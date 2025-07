La guerre entre Israël et les Palestiniens gagne en intensité à Gaza. 76 jours après le début des hostilités, le ministère de la Santé de Gaza déplore la mort d’au moins 20 000 personnes, essentiellement des femmes et des enfants. De son côté, Israël fait état de la mort de 1200 civils.

Un tel bilan, Israël le doit aussi à la qualité des armes importées d’une poignée de pourvoyeurs au rang desquels on retrouve les États-Unis, l’Allemagne, l’Italie et le Canada.

Cela paraît paradoxal sachant qu’Israël dispose d’un important complexe militaro-industriel qui lui permet d’exporter les armes.

Ces exportations ont rapporté à Israël 11.5 milliards d’Euros en 2021, d’après les calculs de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI). Il n'empêche, le pays doit importer pour pallier ses manques.

Washigton, principal soutien d’Israël

Le principal pourvoyeur d’Israël en armes demeure les États-Unis d’Amérique. Entre 2017 et 2021, Washington a comblé les besoins d’armement d’Israël à hauteur de 96%, d’après les données du SIPRI. L’Allemagne et l’Italie complètent la liste avec respectivement 6,9% et 1% de part de marché.

Sur une période de 9 ans, entre 2011 et 2020, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm révèle qu’Israël importait essentiellement des États-Unis pour 70,2% de son armement conventionnel. L'Allemagne, l'Italie et le Canada complétant la liste des fournisseurs d’armes à Israël avec environ 23,9%, 5,9% et 0,05%, respectivement.

Israël compte particulièrement sur les États-Unis pour assurer la supériorité de son armée de l’air, au Moyen-Orient. Il est l’un des rares à disposer des F-35 de fabrication américaine. La fiche technique de cet appareil mentionne qu’il s’agit “d’un chasseur de cinquième génération doté de capacités furtives, d'une avionique avancée et d’une intégration de capteurs”.

Tout ce dispositif pour détruire les Palestiniens, s’indignent des défenseurs des droits humains et une partie de la presse américaine. Dans ce sillage, Joe Biden est critiqué aux États-Unis pour s’être affranchi du contrôle du Congrès dans la livraison d’obus à Israël en pleine offensive à Gaza.

