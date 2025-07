Le pasteur Isaac Munther, responsable de l'Église évangélique luthérienne de Bethléem en Cisjordanie occupée, ville natale de Jésus-Christ selon la tradition chrétienne, a exprimé son indignation face aux attaques israéliennes continues sur Gaza lors du service organisé à l'occasion de Noël.

Le pasteur Munther Isaac a déclaré que les Palestiniens n'accepteront pas “les excuses de ceux qui sont complices du génocide en cours à Gaza”, sans les citer nommément.

Au début du conflit, Munther Isaac, pasteur de l’Église évangélique luthérienne de la Nativité à Bethléem et directeur du Bible College de la même ville, dénonçait dans le journal Chrétien français La Vie un “silence complice” des églises occidentales face aux bombardements israéliens qui touchaient la bande de Gaza.

Commençant son discours par "Jésus est sous les décombres", Isaac a déclaré que les chrétiens palestiniens étaient en colère et offensés et qu'ils portaient le deuil au lieu de se réjouir à Noël.

Isaac a souligné que plus de 20 000 personnes ont été tuées à Gaza, que des milliers d'entre elles sont toujours sous les décombres et que près de 9 000 enfants ont été tués de la manière la plus brutale qui soit.

Isaac a par ailleurs rappelé que 1,9 million de personnes ont été déplacées et que des centaines de milliers de maisons ont été détruites.

"Gaza que nous connaissions n'existe plus. Il s'agit d'une élimination. C'est un génocide. Le monde regarde. Les églises regardent. Les habitants de Gaza envoient des images en direct de leurs propres exécutions".

"Nous, les Palestiniens, nous nous remettrons malgré l'énorme coup que nous avons reçu", a-t-il lancé.

Et de poursuivre: "Nous nous relèverons comme nous l'avons toujours fait. Mais ceux qui sont complices, j'ai de la peine pour vous, vous en remettrez-vous un jour ? Laissez-moi vous dire que nous n'accepterons pas vos excuses après le génocide. Je veux que vous vous regardiez dans le miroir et que vous vous demandiez où ‘étais-je lorsque Gaza subissait le génocide".

Pour symboliser la morosité ambiante à Bethléem, en ce jour de Noël, le pasteur a conçu une crèche spéciale. On peut y voir un enfant, Jésus seul, sans famille, emmailloté dans le traditionnel keffieh palestinien, au milieu des décombres. “ J’aimerais que le monde regarde Gaza plutôt que Bethléem “ dit-il.

