Tremblements de terre

L’année 2023 a sans doute été marquée par deux grands tremblements de terre qui ont mis en deuil des nations entières. La Turquie et la Syrie ont été frappées par l'une des “plus grandes catastrophes naturelles de notre époque” comme l'a qualifié le secrétaire général des Nations unies, António Guterres. Le bilan humain de ces événements tragiques s'élève à plus de 56 000 morts, et les 11 provinces touchées en Turquie couvrent une superficie totale de 100 576 km2. Selon les autorités, les séismes ont affecté 14 millions de personnes, soit un sixième de la population turque. Le monde entier a fait preuve d’une grande solidarité: 49 pays ont envoyé de l'aide aux deux pays touchés.

Le séisme survenu au Maroc le 8 septembre à 22 h 11 min a constitué un événement majeur dans l'histoire sismique du pays, avec la plus grande magnitude jamais enregistrée par les stations sismiques nationales. Le bilan rendu public par le ministère de l'Intérieur, fait état de 2 960 décès et 6 125 blessés. Les secousses ont engendré d'importants dégâts, provoquant l'effondrement de nombreux édifices.

Exode des sportifs en Arabie Saoudite

Cet été a connu une révolution majeure dans l'histoire du football. L’Arabie saoudite a attiré l'attention en enrôlant des joueurs de renommée mondiale. L'arrivée de Cristiano Ronaldo dans ce pays du Golfe a ouvert la voie à d'autres joueurs de renom. Plusieurs d'entre eux ont quitté l'Europe pour rejoindre l'Arabie saoudite, à l'instar de Karim Benzema, qui a rejoint Al-Ittihad, basé à Djeddah.

Par la suite, deux anciens joueurs de Chelsea, Edouard Mendy et N'Golo Kanté, ont respectivement signé avec Al-Ahli et Al-Ittihad. Suivant cette tendance, la vedette des Wolverhampton Wanderers, Ruben Neves, rejoint les champions en titre d'Al-Hilal, avec l'espoir que sa contribution permettra à l'équipe de défendre son titre la saison prochaine.

Mort de Nahel et émeutes

La mort de Nahel Merzouk, un adolescent franco-algérien de 17 ans, causée par un coup de feu tiré par un policier dénommé Florian M., le 27 juin 2023, lors d'un contrôle routier, à Nanterre, a provoqué des émeutes dans de nombreuses villes françaises avec un bilan des dégâts et de la répression dépassant celui des émeutes de 2005.

Cette affaire a relancé le débat sur les violences policières et la question du racisme au sein de la police. Elle a suscité de nombreuses réactions parmi des personnalités politiques, sportives, artistiques et religieuses françaises, ainsi que de gouvernements étrangers et de l'Organisation des Nations unies. Une marche blanche et des cagnottes ont par ailleurs été organisées.

Oppenheimer vs Barbie

Barbenheimera est un phénomène qui a émergé sur les réseaux sociaux peu avant la sortie simultanée de deux films diamétralement opposés en genre : Barbie et Oppenheimer, le même jour. Le contraste entre Barbie, une comédie fantastique réalisée par Greta Gerwig avec la poupée Barbie comme personnage principal, et Oppenheimer, un thriller biographique réalisé par Christopher Nolan sur le physicien théoricien J. Robert Oppenheimer, a suscité des réactions humoristiques parmi les internautes.

Les acteurs des deux films ont répondu à cette rivalité en encourageant le public à visionner les deux films le même jour. Matt Damon, qui joue dans Oppenheimer, a déclaré que le public "a le droit de voir deux films en un week-end".

Coups d’Etats en Afrique

Le 26 juillet 2023, le Niger a été le théâtre d'un coup d'État lorsqu'une faction de la garde présidentielle a séquestré le président Mohamed Bazoum dans le palais présidentiel. En soirée, un autre groupe de militaires a annoncé la destitution de Bazoum et la création d'une junte militaire baptisée Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP). La junte a immédiatement décrété la fermeture des frontières, la suspension des institutions de la Septième République et instauré un couvre-feu sur l'ensemble du territoire.

Le 30 août 2023, c’était au tour du Gabon. Le pays a été secoué par un coup d’Etat, survenu dans un contexte de contestation des résultats de l'élection présidentielle et de tensions politiques. Le coup d'État militaire a renversé le président réélu, Ali Bongo, dont la victoire venait d'être annoncée. Sur la chaîne de télévision Gabon 24, une douzaine de militaires ont déclaré l'annulation des élections et la dissolution des institutions. Ils ont qualifié les résultats du scrutin de « tronqués » et ont proclamé la mise en place d'un Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) dans le but de mettre un terme au régime en place.

Explosion de ChatGPT

Suppression d’emplois, plagiat, rédaction de mémoires… ChatGPT a révolutionné cette année le monde entier. Après que plusieurs médias ont rendu compte de l'utilisation croissante de l'outil par des élèves dans le monde entier, des écoles dans le monde entier ont restreint l'accès à ChatGPT sur leurs réseaux et terminaux.

Événements climatiques extrêmes

Des cours d’eau à sec cet été en France, près de 60°C ressentis au Brésil, des champs transformés en poussière dans le monde entier...L’année 2023 est officiellement l’année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète. La température a augmenté de 1,46°C par rapport à l’ère préindustrielle.

Cette année a été particulièrement difficile en Grèce et en Libye. La Grèce a été frappée par les feux de forêt en été à partir du 17 juillet 2023, le plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union européenne.

La Libye a de son côté été ravagée par la tempête Daniel. Le dimanche 10 septembre après-midi, la tempête a frappé la côte orientale de la Libye et dans la nuit de dimanche à lundi, les deux barrages situés sur le Wadi Derna, retenant les eaux du cours d'eau traversant Derna, ont cédé. Des torrents puissants ont détruit des ponts et emporté des quartiers entiers avec leurs habitants des deux côtés du cours d'eau, déversant ensuite leurs ravages dans la Méditerranée. Selon la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) 10 000 personnes sont portées disparues.

Massacre à Gaza et vague de protestation dans le monde entier

Attaque sur les hôpitaux et les écoles, massacre de familles entières, emprisonnement des enfants, utilisation d’intelligence artificielle pour cibler les victimes, attaques contre des journalistes…. Le monde a découvert les atrocités que l’Etat israélien inflige aux Palestiniens. Avec des manifestations atteignant un nombre record de participation et des appels au boycott des marques israéliennes et d’autres qui soutiennent l’Etat hébreu partout dans la planète, le monde entier est descendu dans la rue en soutien au peuple palestinien.

Après plus de deux mois de guerre, plus de 18.600 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, principalement des femmes et des mineurs, d'après le ministère de la Santé de Gaza.

Silicon Valley Bank

La faillite de la Silicon Valley Bank, une banque américaine spécialisée dans le financement de start-ups technologiques, a provoqué une turbulence dans le monde de la finance en faisant craindre une crise financière mondiale.

La banque a été contrainte de liquider une partie de son portefeuille pour faire face aux retraits massifs des start-ups. Cette annonce a déclenché une panique bancaire, où de nombreux clients ont perdu confiance dans la banque et retiré leur argent. Elle a fermé ses portes vendredi 10 mars, marquant la plus importante défaillance bancaire aux États-Unis depuis la chute de Lehman Brothers en septembre 2008.

Rébellion de Wagner

La rébellion du groupe paramilitaire russe Wagner contre des Forces armées de la Fédération de Russie dans le cadre de la guerre contre l’Ukraine a choqué le monde entier. Le déclenchement de la rébellion est survenue dans la nuit du 23 au 24 juin 2023, après que le chef du groupe Wagner, Evgueni Prigojine, a annoncé que son groupe a été attaqué par les forces régulières russes. Le 24 juin au matin, Vladimir Poutine a condamné la "trahison" d'Evgueni Prigojine promettant une intervention "sévère" contre les "insurgés". Le soir du 24 juin, grâce à une médiation du président biélorusse Alexandre Loukachenko, Evgueni Prigojine a renoncé à avancer vers Moscou.

Bonus : Punaise de lit

Sur un siège de train, dans un lit d'hôtel, sur le tapis d’un cinéma… La France a fait face en septembre à une épidémie de punaises de lit qui ont envahi les quatre coins du pays. Cinq établissements scolaires ont même été contraints de fermer leurs portes pour éviter la propagation. Même Adriana Lima, mannequin pour Victoria Secret, a été victime de punaises de lit pendant la Fashion Week à Paris. La France aura visiblement besoin d’un "grand nettoyage de printemps" avant les JO-2024, comme l’avait promis Clément Beaune, Ministre délégué chargé des Transports de France.