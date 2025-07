Les exportations de la Turquie en 2023 ont atteint un niveau record de 255,8 milliards de dollars, soit une hausse de 0,6 % par rapport à l'année précédente, a annoncé le président turc Recep Tayyip Erdogan, lors d'une conférence de presse à Istanbul sur les données préliminaires du commerce extérieur.

"C’est un record pour notre république", s’est félicité Erdogan soulignant à cette occasion que l’objectif du Programme à Moyen Terme du gouvernement, qui était de 255 milliards de dollars pour 2023, avait été dépassé.

Le ratio de couverture des exportations par les importations a gagné 0,8 point de pourcentage par rapport à l'année précédente pour atteindre 70,7 % en 2023, a ajouté le président qui a rappelé que son pays est devenu la deuxième économie à la croissance la plus rapide parmi les pays du G20.

Il a également noté que le déficit du commerce extérieur du pays s'est réduit de 3,2 % en glissement annuel en 2023.

"À l'exception du mois de juillet, notre écart commercial s'est réduit au cours des sept derniers mois de l'année 2023, a-t-il expliqué.

Le président a déclaré que la Turquie vise désormais à augmenter ses exportations de biens et de services en 2024 pour atteindre plus de 375 milliards de dollars. "La Turquie a plus qu'assez de puissance pour atteindre cet objectif" a-t-il conclu.