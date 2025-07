"Laissez-moi être clair: plus de financement américain pour la guerre illégale, immorale, brutale et grossièrement disproportionnée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu contre le peuple palestinien", a déclaré M. Sanders sur X.

"Les Américains doivent comprendre que la guerre d'Israël contre le peuple palestinien a été menée en grande partie avec des bombes américaines, des obus d'artillerie et d'autres formes d'armement. Trop c'est trop. Le Congrès doit rejeter ce financement. Les contribuables américains ne doivent plus être complices de la destruction de la vie d'hommes, de femmes et d'enfants innocents à Gaza", a-t-il ajouté.

En effet, Israël a lancé des offensives aériennes et terrestres incessantes sur la bande de Gaza suite à une attaque transfrontalière du groupe palestinien Hamas le 7 octobre dernier.

Depuis, au moins 22 185 Palestiniens ont été tués et 57 035 autres blessés, selon les autorités sanitaires de Gaza, tandis que près de 1 200 Israéliens auraient été tués lors de l'attaque du Hamas.

L'assaut israélien a laissé Gaza en ruines : 60% des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites et près de 2 millions de résidents ont été déplacés en raison de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments.