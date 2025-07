"Les avions de l’occupation ont largué plus de 45 000 missiles et bombes géantes, dont certaines pesaient deux mille livres d'explosifs, au cours de la guerre génocidaire globale contre la bande de Gaza, ciblant délibérément des zones résidentielles entières", a déclaré le Bureau des médias de Gaza.

"Le poids des explosifs largués par l'armée sur la bande de Gaza a dépassé 65 000 tonnes, ce qui est supérieur au poids et à la puissance de trois bombes nucléaires comme celles larguées sur la ville japonaise d'Hiroshima.

Le bureau a affirmé qu'environ "deux tiers des bombes et des missiles ... sont non guidés et imprécis, communément appelés bombes muettes".

Il a souligné que l'utilisation de telles bombes indique "le ciblage délibéré d'un massacre aveugle et injustifié par l'occupation, une violation claire et explicite du droit international et de diverses conventions internationales". Le bureau a documenté l'utilisation par Israël d'environ neuf bombes et missiles interdits au niveau international contre des civils, des enfants et des femmes.

Les États-Unis n'ont pas observé à Gaza d'actes constituant un génocide, a déclaré le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, après que l'Afrique du Sud a engagé une procédure pour génocide devant la Cour internationale de justice à la suite de l'opération militaire israélienne dans l'enclave palestinienne.

"Ce sont des allégations qui ne doivent pas être faites à la légère (...) nous ne voyons pas d'actes qui constituent un génocide", a déclaré M. Miller lors d'une conférence de presse.

Bombardement de l'hôpital Al-Amal

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré que des véhicules d'artillerie israéliens bombardaient les environs de l'hôpital Al-Amal, affilié à l'organisation humanitaire, à Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza. "L'artillerie israélienne prend de plus en plus pour cible les environs de l'hôpital Al-Amal à Khan Yunis", a révélé la société dans un communiqué.

Elle a précisé que les tirs d'artillerie avaient lieu à moins de "cent mètres" de l'hôpital.

À plusieurs reprises, l'organisation humanitaire et le ministère de la Santé de Gaza ont exprimé leur inquiétude quant à la répétition de ce qui s'est passé dans les hôpitaux du nord de la bande de Gaza, qu'il s'agisse du ciblage des environs, des bombardements directs, du siège ou de l'arrestation des personnes se trouvant à l'intérieur de l'hôpital.

Etats-Unis : Hamas détient toujours une grande force à Gaza

Les forces du Hamas dans la bande de Gaza restent "importantes", a déclaré le coordinateur des communications stratégiques au Conseil national de sécurité, John Kirby aux journalistes. L'administration Biden dispose d'estimations sur le nombre de combattants du Hamas qui restaient sur le champ de bataille, mais Kirby s'est dit "réticent" à les divulguer.

Interrogé sur l'objectif déclaré d'Israël d'éradiquer le Hamas à Gaza, M. Kirby a affirmé que son pays ne pense pas que les attaques militaires puissent à elles seules éradiquer une idéologie et qu’il est peu probable de se débarrasser de tous les combattants du Hamas".

"En ce sens, vous devez vous réconcilier avec le fait qu'il peut y avoir encore des membres du Hamas, même lorsque l'opération militaire est terminée. Cela dit, ce qu'ils peuvent absolument faire, c'est éradiquer la menace que le Hamas fait peser sur le peuple israélien. Et vous pouvez le faire en vous attaquant aux dirigeants. Vous pouvez le faire en vous attaquant à leur infrastructure. Vous pouvez le faire en vous attaquant à leurs ressources", a-t-il déclaré.

325 morts en Cisjordanie

Le ministère palestinien de la Santé a annoncé jeudi la mort d'un Palestinien tué par des tirs de l'armée israélienne à Tamoun, dans le nord de la Cisjordanie. Le ministère a déclaré qu'Asid Jawad Matar Bani Odeh, 29 ans, a été abattu après avoir reçu une balle dans la poitrine par l'armée israélienne.

Des témoins ont déclaré à Anadolu que l'armée avait envahi Tamoun près de Tubas, lançant une opération de recherche et de raid dans les maisons, ce qui a conduit à des affrontements avec des dizaines de Palestiniens.

Avec l'assassinat de Bani Odeh, le nombre de victimes palestiniennes en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, est passé à 325, selon les données du ministère de la Santé.