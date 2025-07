Au moins 11 000 civils Palestiniens (dont 300 femmes et 1 085 enfants) ont été arrêtés par l’armée israélienne en 2023, en Cisjordanie, à Jérusalem et dans le reste des territoires occupés en 1948, rapportent les institutions préposées à la défense des affaires des prisonniers (soit, la commission des prisonniers et ex-prisonniers, le club du prisonnier, l’institution d’Addamer pour le suivi des affaires des prisonniers et les droits de l’Homme et le centre d’informations de Wadi Hilweh).

La moitié des arrestations a eu lieu après le 7 octobre, précisent ces organismes qui excluent les détenus de Gaza de leurs statistiques.

L’intensification des arrestations a coïncidé avec le début de la guerre à Gaza le 7 octobre dernier, avec un total de 5 500 personnes, dont 184 femmes et 335 enfants.

Les provinces les plus impactées en 2023 sont Jérusalem avec 3 261 détenus, suivi de Hebron et Jénine avec respectivement 1 943 et 1 462 captifs.

La plupart des prisonniers sont en détention administrative. Il s’agit d’un régime qui permet à l’administration d’incarcérer une personne sans inculpation ni jugement pour une période non déterminée.

Cinquante journalistes figurent parmi ces captifs dont une femme.

Les prisons israéliennes sont actuellement surpeuplées du fait de l’intensification des arrestations en Palestine. Elles hébergent actuellement 19 756 prisonniers pour une capacité de 14 500 lits, d’après les autorités pénitentiaires d’Israël.

