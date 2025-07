Danon, qui est membre du Likoud dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, a déclaré qu’"Israël doit maintenir son propre programme et être capable de se déplacer et d'agir quand c'est nécessaire", affirmant que cette force internationale, laquelle comprendrait en partie des pays arabes, "pourrait être la clé d'une normalisation future avec Israël", a rapporté lundi le Jerusalem Post.

"Avant de parler du lendemain (après la fin de la guerre), nous devons nous occuper du jour présent, et Rafah, y compris son point de passage frontalier, reste une zone où Israël a besoin d'agir", a ajouté Danon, indiquant que tout changement aux frontières entre Gaza et l'Égypte devrait être fait du côté de Gaza, "pour ne pas mettre en danger l'accord de paix entre Israël et l'Égypte" faisant référence à l'axe de Philadelphie, la frontière entre Gaza et l'Égypte.

"Je ne vois aucune raison pour que l'Égypte s'y oppose, il devrait y avoir une présence internationale, y compris israélienne, au point de passage pour empêcher ce qu'il a appelé la contrebande d'armes", a-t-il précisé.

Cela survient alors que Netanyahu a annoncé à plusieurs reprises son souhait de contrôler l'axe de Philadelphie, affirmant qu'il ne pourra pas éliminer le Hamas sans le contrôler, tandis que Le Caire affirme être en total contrôle de ses frontières.

En réponse à une question sur le fait de savoir s'il était d'accord avec la décision du gouvernement israélien de poursuivre la guerre même au détriment d'un accord pour la libération des prisonniers et des détenus israéliens, Danon a déclaré qu’”il faut exercer davantage de pression pour parvenir à un accord."

Le député israélien a critiqué ce qu'il a appelé la réduction des opérations militaires israéliennes à Gaza, réaffirmant son soutien à ce qu'il appelle "la migration volontaire des habitants de Gaza", tout en s'opposant à la colonisation israélienne dans le secteur.

Selon le Jerusalem Post, Danon, qui a précédemment occupé le poste d'ambassadeur d'Israël auprès des Nations unies, a refusé de divulguer s'il se présenterait à la présidence du Likoud au cas d’éventuelles élections, affirmant que "le Premier ministre doit se concentrer sur la guerre, tout comme tous les responsables de la sécurité et autres responsables militaires".

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, les responsables israéliens parlent de la gestion de l’enclave après la guerre, ce qu'ils appellent la phase "post-Hamas", tandis que les factions palestiniennes affirment que la gestion de Gaza est une affaire palestinienne distincte et que les allégations de l'occupation échoueront face à la résistance et à la résilience du peuple palestinien.

La guerre israélienne sur Gaza a fait depuis le 7 octobre plus de 24 100 morts et 60 834 blessés, en plus du déplacement des habitants de plusieurs régions de la bande de Gaza et de la destruction de bâtiments résidentiels, d'infrastructures vitales et d'hôpitaux.