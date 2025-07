La 54e édition du forum économique mondial de Davos s’ouvre officiellement aujourd’hui mardi, près de la capitale suisse.

Ce regroupement informel de dirigeants des secteurs privé et public du monde, incluant tous les pays du G20 et les décideurs de la finance mondiale, ambitionne de réfléchir et se concerter pour trouver des solutions aux grandes problématiques internationales.

Le conflit au Proche-Orient entre Israël et les Palestiniens, tout comme le conflit entre l’Ukraine et la Russie devraient être au centre des débats, à côté de sujets tels que le climat, l'intelligence artificielle ou la désinformation.

Outre la présence de centaines de dirigeants économiques, une soixantaine de chefs d’États sont attendus. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken, le président français Emmanuel Macron et d'importants dirigeants du Moyen-Orient devraient participer au Forum économique.

Pour cette journée inaugurale, plusieurs dirigeants prendront la parole.

Le Premier ministre chinois Li Qiang inaugurera la séance, pour donner place, par la suite, à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, au

président ukrainien Volodymyr Zelensky et au conseiller américain à la sécurité Jake Sullivan.

Une table ronde sur la sécurité avec le Secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, et des ministres des Affaires étrangères est aussi prévue.

Des ONG comme Oxfam profiteront de cette tribune pour vulgariser des thèmes comme les inégalités dans le monde.

Ainsi, seront au cœur des discussions des sujets tels que la fortune des cinq hommes les plus riches au monde qui a plus que doublé en trois ans. Elle est passée entre 2020 et 2023 de 405 milliards de dollars à 869 milliards de dollars. L'ONG britannique appelle à mettre en place un impôt sur la fortune des multimillionnaires et des milliardaires.

