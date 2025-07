Il sera le premier turc à aller dans l’espace. Né en décembre 1979 à Silifke, en Turquie, Alper Gezeravcı effectuera d’abord des études de licence en génie électronique à l'École de l'aviation militaire d'Istanbul, a avant d’obtenir un master à l'Institut de technologie de l'armée de l'air à la base aérienne de Wright-Patterson.

Avec une expérience de vol de 15 ans en tant que pilote de chasse dans la Force aérienne turque, Alper Gezeravcı a servi sur divers avions, dont le T-41, le SF-260, le T-37, le T-38, le F-5, le KC-135 et le F-16 et a été capitaine chez Turkish Airlines pendant sept ans.

L'astronaute a occupé divers postes, notamment chef de vol, responsable de la sécurité des vols et capitaine dans des compagnies aériennes commerciales. Récemment, il a été nommé commandant de l'unité de standardisation de la flotte académique à la 10e base à Adana, dans le Sud Est de la Turquie.

Passionné de plongée sous-marine, de voile, de camping, de rafting, de randonnée en montagne et d'équitation, Gezeravci a participé à de nombreux cours de survie et déploiements militaires.

La période la plus importante de sa vie va sans doute commencer à partir de ce soir avec la mission spatiale Axiom Mission 3 (Ax-3). Sélectionné parmi 36 000 candidats, il participe en tant que spécialiste de mission à ce voyage historique et aura l'opportunité de devenir le premier astronaute turc à aller dans l'espace. Cette mission marquera une étape importante dans l'histoire de l'aviation et de l'espace en Turquie.

Il est prévu qu'il vole à bord de Crew Dragon avec trois autres astronautes internationaux depuis le Centre spatial Kennedy. Il sera envoyé dans l'espace pendant 14 jours pour effectuer treize missions scientifiques dans cette Station spatiale internationale.