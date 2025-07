Deux jours après une attaque iranienne sur son territoire, le Pakistan a annoncé ce jeudi avoir mené dans la nuit des "frappes contre des caches terroristes" en Iran, qui ont fait neuf morts, selon la télévision publique iranienne.

Le Pakistan, seul pays musulman doté de l'arme nucléaire, et l'Iran sont tous les deux confrontés depuis des décennies à des insurrections larvées, le long de leur frontière commune.

Voici quelques faits sur le groupe ciblé par le Pakistan et la province du Balouchistan au cœur de la tension.

Qu’est-ce que le Front de libération du Baloutchistan ?

Le Front de libération du Baloutchistan (BLF), cible des frappes du Pakistan en Iran, aspire à l'indépendance de la province occidentale du Baloutchistan au Pakistan.

Les militants baloutches combattent les forces gouvernementales depuis des décennies pour obtenir un État indépendant, arguant que le gouvernement central exploite injustement les riches ressources gazières et minérales de la province du Baloutchistan, qui borde l'Afghanistan et l'Iran.

Les insurgés du BLF ciblent fréquemment des projets gaziers, des infrastructures et des postes de sécurité dans la région, mais ont également commencé à mener des attaques dans d'autres parties du Pakistan.

Ils attaquent également des projets chinois et tuent parfois des travailleurs chinois malgré les assurances du Pakistan qui fait tout en son pouvoir pour protéger ces projets.

Le Baloutchistan

Cette vaste province d'environ 15 millions de personnes est principalement constituée de déserts arides et de territoires montagneux abritant des richesses minérales inexploitées.

C'est la plus grande province du Pakistan en termes de superficie, mais la plus petite en termes de population. Elle borde la province du Sistan-Baloutchistan en Iran, où le Pakistan a effectué ses frappes.

Au cours des dernières semaines, des centaines de manifestants baloutches ont protesté dans la capitale pakistanaise, Islamabad, contre ce qu’ils considèrent le “traitement brutal des habitants de la province, notamment les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires”.

Le Baloutchistan a une position stratégique dans le vaste corridor économique Chine-Pakistan (CPEC), qui fait partie de l'initiative Belt and Road [les nouvelles routes de la soie : Initiative Route et Ceinture] du président Xi Jinping.

La Chine a entrepris des projets miniers et a construit un aéroport international ainsi qu'un port dans la ville côtière méridionale de Gwadar, au sud de la province.

La société minière canadienne Barrick Gold détient une participation de 50% dans la mine de Reko Diq dans le district de Chagai, le reste étant détenu par le gouvernement du Pakistan et la province. Barrick considère la mine comme l'un des plus grands sites sous-développés au monde pour le cuivre et l'or.