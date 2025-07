Le colonel Alper Gezeravci, pilote de chasse de l'armée de l'air turque, s'est envolé dans l'espace pour une mission de deux semaines dans la Station spatiale internationale (ISS), plaçant ainsi la Turquie parmi le groupe des pays qui ont envoyé avec succès des astronautes dans l'espace.

"C'est une étape très symbolique et importante. Mais ce n'est pas la dernière. C'est le début d'un voyage pour notre grand pays", a déclaré le colonel Gezeravci à TRT dans une interview exclusive avant le lancement historique mercredi d’Axiom 3, une première pour l'ambitieux Programme spatial national turc.

L'équipage, composé de quatre personnes, a décollé à 22h11 GMT depuis le centre spatial Kennedy en Floride, aux États-Unis, à bord d'une capsule SpaceX Dragon transportée par une fusée Falcon 9. Ils devraient voyager pendant environ 36 heures avant d'amarrer à la Station spatiale internationale le 19 janvier, vers 10h15 GMT.

Gezeravci a confié à TRT World qu'il n'avait jamais rêvé de devenir astronaute, étant donné que ceci ne semblait être possible que pour les enfants d'autres nations. Mais le 18 janvier, alors qu'il transportait les aspirations de la Turquie vers la station spatiale internationale, toutes les limites ont disparu.

"Je serai fier à partir de maintenant... (de savoir) que mon pays a mené, avec une forte volonté et détermination, une mission habitée dans l'espace", a déclaré Gezeravci dans une interview vidéo depuis Orlando, en Floride, alors qu'il était en quarantaine obligatoire précédant le lancement.

Ne trouvant pas de mots pour décrire sa joie et l'honneur qu'il ressentait de faire partie de cette mission, l’astronaute turc a affirmé qu’il s’agit "sans faute d'une occasion historique pour le centenaire du pays… qui inspirera nos générations futures sur leur chemin vers l'espace lointain".

Contribuer à la science spatiale

L’équipage entièrement européen d’Ax-3 comprend l’astronaute en chef d’Axiom Space et ancien commandant de la station spatiale internationale, Michael Lopez-Alegria, représentant l’Espagne et les États-Unis. En 2022, il a dirigé la mission Axiom 1 (Ax-1), la première mission privée vers l’ISS.

Le pilote de la mission est le colonel Walter Villadei de l'armée de l'air italienne. Gezeravci, pilote de chasse F-16, participe à Ax-3 en tant que spécialiste de mission aux côtés de l'astronaute suédois Marcus Wandt de l'Agence spatiale européenne.

Une fois amarré, l'équipage devrait rester à la station internationale 14 jours, pendant lesquels il participera à des missions scientifiques liées au pays. Gezeravci mènera 13 expériences scientifiques préparées par des scientifiques et des instituts de recherche turcs.

"C'est une mission vraiment approfondie, couvrant plusieurs domaines", a indiqué Gezeravci à TRT World, soulignant l'importance de sa mission dans la contribution à la science.

Chaque expérience menée dans l’espace définit les paramètres de l’existence humaine dans l’environnement cosmique et offre de nouvelles perspectives pour résoudre les problèmes ici sur Terre.

Parmi les 13 expériences que la Turquie mènera sur la Station figure PRANET, créée par des collégiens de Mus, dans l'est de la Turquie, qui examine les effets antibactériens de la propolis dans des environnements de microgravité.

Les expériences concernent un large éventail de domaines scientifiques, de la science des matériaux à la biotechnologie, en passant par l'ingénierie électronique et la recherche sur le cancer. L’expérience MYELOID étudie notamment l’effet de l’exposition aux rayonnements sur les cellules cancéreuses dans l’environnement spatial.

Une autre expérience, EXTREMOPHYTE, implique une plante endémique du lac salé de Turquie, capable d'éliminer le sel du sol et de l'eau, étudiant la réponse des plantes à différents niveaux de stress salin dans l'environnement spatial et leur futur potentiel d'écosystème spatial.

Gezeravci s’est également réjoui que la présence d'un astronaute turc dans la station spatiale internationale donne aux scientifiques du pays "des chances égales de compétition" dans les domaines où ils ont déjà proposé des études précieuses.

Il a exprimé sa ferme conviction que sa mission sera source "d’ambition et d’inspiration dans plusieurs domaines" pour les Turcs, jeunes et moins jeunes, "qui ont l'intention de se lancer dans le monde spatial en tant qu'astronautes ou scientifiques, ainsi qu'en tant qu'aviateurs".

Abordant l'environnement de coopération internationale qui a contribué à la première mission spatiale habitée de la Turquie, de l'équipage international d'Ax-3 aux collaborations avec Axiom Space, SpaceX et la NASA, Gezeravci a souligné que chaque nation et chaque individu apportait sa propre expérience unique.

"En travaillant avec des gens de votre propre pays, vous rassemblez votre héritage, votre parcours et votre expérience. Dans ce type d'environnement international, vous êtes en mesure de rassembler toute cette expérience venant de différents pays", a-t-il expliqué.

"Quand il s'agit de rassembler toutes nos forces, cela s'avère être une excellente composition", a-t-il déclaré à TRT World.

Lors d'une conférence de presse préalable au lancement de l'Ax-3 Crew, Gezeravci a présenté des articles personnels qu'il emporterait lors de ce voyage exceptionnel : des photos de famille, des objets représentant son héritage nomade turc et des écussons de son premier escadron de l'armée de l'air.

L’astronaute turc pionnier transporte également des cadeaux surprise de Turquie, symbolisant l'hospitalité qui fait la réputation du pays.

Alors que la Turquie avait déjà réussi à se faire une place dans l'exploration et la technologie spatiales en tant qu'un des dix pays capables de construire leurs propres satellites, une mission spatiale habitée figurait parmi les principaux objectifs du programme spatial national de la Turquie sur 10 ans, dirigé par l’ Agence spatiale turque (TUA) et le ministère de l'Industrie et de la Technologie.

Gezeravci portera ainsi fièrement le croissant et l'étoile de Turquie à leur place dans le cosmos à l'occasion du 100e anniversaire de la République turque. Son écusson de mission à la forme d'une étoile seldjoukide comporte également 16 étoiles, représentant les 16 nations turques.

Pour rappeler le centenaire de la Turquie, le numéro 100 a été également inscrit sur la partie inférieure de l'écusson de la mission Ax-3.