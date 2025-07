Faire un don en faveur de l’armée israélienne en contrepartie d’une réduction d’impôt. En d’autres termes, soutenir Israël dans son offensive contre la bande de Gaza. Une proposition provenant de nombreuses associations en France depuis octobre 2023 et révélée par le journal d’information numérique Mediapart.

Cette situation suscite l’inquiétude quant à l’éthique des collectes de fonds en France et soulève des questions cruciales sur la transparence des soutiens financiers accordés aux opérations militaires israéliennes.

Si les associations en question se défendent de procurer aux soldats israéliens du matériel militaire mais plutôt des équipements de confort, tels que des “repas” et des “couvertures”, cela n’élimine pas le caractère illégal de ces “dons”.

Interrogé par Mediapart, le ministère de l’Economie et des Finances confirme en effet que le soutien à des militaires d’une armée étrangère n’est pas éligible à une déduction fiscale.

Une inégalité qui n’a pas empêché ces associations de proposer avec insistance des “déductions fiscales” et de délivrer les formulaires Cerfa permettant de procéder à ces déductions, révèle le site d’actualité français.

L’association Libi France attire particulièrement l’attention. Cette dernière a mené en décembre dernier une campagne intensive promettant des réductions fiscales aux donateurs. L’organisation va jusqu’à promettre à ses sponsors que “100% de [leur] don [sera] reversé directement pour [les] soldats”.

Au mépris de la loi française, ladite association propose aux donateurs de recevoir un formulaire Cerfa immédiatement, assure Mediapart qui a mené l’enquête.

La sénatrice Nathalie Goulet, membre de la commission des finances du Sénat a dénoncé cette pratique qualifiant la campagne de dons de Libi France de “publicité mensongère” et rappelant que ces dons ne sont pas déductibles d’impôts.

Selon les investigations de Mediapart, Libi France aurait récolté 457 000 euros de dons via la plateforme Allodons.fr depuis octobre 2023, un chiffre qui exclut les dons via d’autres plateformes comme HelloAsso ou via PayPal.

Plus encore, le site nous apprend que si tous les donateurs passés par Allodons ont appliqué les réductions d’impôts promises par Libi France à hauteur de 66%, cela équivaudrait à une dépense de 300 000 euros de l’Etat français en soutien à des soldats israéliens.

Cela reviendrait donc à dire que le contribuable a involontairement financé le génocide à Gaza.

Depuis l’offensive israélienne sur la bande de Gaza le 7 octobre dernier, plus de 25.295 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes et plus de 63.000 blessés, selon le ministère de la santé de Gaza.

Médiapart indique, par ailleurs, qu’il n’existerait vraisemblablement en France aucun contrôle au préalable et si contrôle il y a, à posteriori, il serait insuffisant.