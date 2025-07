Le satellite de communication turc, Turksat 6A, a franchi avec succès toutes les étapes nécessaires avant son lancement en orbite.

Turksat 6A permettra d’étendre la couverture satellitaire de la Turquie à plus de 5 milliards de personnes après son lancement prévu à la fin du mois de juin, ont annoncé mardi des responsables du Conseil de recherche scientifique et technologique de Turquie (TUBITAK).

Le satellite a atteint la dernière étape à l’issue des phases d’assemblage et de tests au Centre d’assemblage, d'intégration et de test des systèmes spatiaux, construit en collaboration avec Turksat et le fabricant de drones du pays, Turkish Aerospace Industries (TAI).

Fruit d’un contrat de projet collaboratif signé entre le ministère des Transports et de l’Infrastructure, Turksat et TUBITAK, sous le patronage du président Recep Tayyip Erdogan, il s’agit du plus grand projet de recherche et de développement mené par la Turquie. un. .

Prévu pour être positionné à 35 786 kilomètres en orbite géocentrique, le satellite jouera un rôle crucial en étendant la couverture satellitaire en Asie du Sud-Est, une région où les satellites existants ne fournissent pas de service.

Ainsi, des pays tels que l’Inde, la Thaïlande, la Malaisie et l’Indonésie seront inclus dans la zone de couverture augmentant la population atteinte par les satellites du pays de 3,5 milliards à plus de 5 milliards soit environ 65% de la population mondiale.

Préparatifs minutieux pour le décollage

La production, l’intégration et les tests du modèle d’ingénierie du satellite ont été achevés en août 2022. Quant au modèle opérationnel devant être lancé en orbite, il a également terminé son intégration, ses tests au niveau du système ainsi que des mesures finales d’alignement

Le processus de lancement du satellite et sa capacité à résister à l'environnement spatial ont été rigoureusement testés. Des tests fonctionnels, thermiques sous vide, sinusoïdaux et acoustiques ont été menés avec succès au niveau du système.

D'ici la fin mars, la finalisation des dernières étapes, y compris la plage de test d'antenne compacte (CATR), les mesures des propriétés massiques, et les vérifications finales seront terminées.

Le Turksat 6A, avec une puissance de 7,5 kilowatts, se dirigera vers les installations de SpaceX où il sera lancé dans l'espace à la fin du mois de juin à bord de la fusée Falcon 9.