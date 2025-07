Plusieurs dizaines de personnes sont récemment mortes au Mali alors qu’elles travaillaient dans des exploitations artisanales de mines d’or. Le dernier incident en date est survenu dans la localité de Kangaba dans l’ouest du Mali.

"Ça a commencé par un bruit. La terre a commencé à trembler. On était plus de 200 chercheurs d'or sur le terrain. Les recherches sont terminées maintenant. Nous sommes à 73 corps trouvés", a déclaré à l'AFP Oumar Sidibé, un responsable des orpailleurs de Kangaba. Le nombre de victimes a été confirmé par un élu de la commune.

Les incidents sont fréquents dans les mines artisanales d’or dans le Sahel. Là-bas, les sols sont instables et les mineurs travaillent avec du matériel rudimentaire.

Malheureusement, cet incident est loin d’être isolé dans le Sahel où les sols sont le plus souvent instables.

Le 18 novembre 2021, la localité nigérienne de Garin-Liman avait été endeuillée par la mort de 18 mineurs qui n’ont pu survivre à l’effondrement de la mine.

Au Burkina Faso aussi, les autorités estiment à 500 le nombre de morts suite à des éboulements sur les sites miniers entre 2000 et 2017.

Les orpailleurs utilisent souvent les moyens rudimentaires, pour creuser des galeries qui peuvent atteindre 100 mètres de profondeur. La saison des pluies est propice à des effondrements, du fait de l’instabilité des sols.

Au Burkina Faso, les autorités ont même interdit l’exploitation minière artisanale pendant cette saison.

Seulement, la faiblesse de la réglementation et l’insuffisance des contrôles rendent impossible l’application de ces mesures sur le terrain.

Le boom de l’exploitation minière est perceptible dans les pays du Sahel.Au Burkina Faso par exemple, “(...) ce sont plus de 600 sites actifs d’orpaillage qui ont été répertoriés et plus d’un million de personnes qui vivent de cette activité" révèle Jean Baptiste Kaboré, le secrétaire général du ministre en charge des mines.

Le secteur de l’exploitation artisanale de l’or génère une production annuelle d'environ 10 tonnes d'or, selon les chiffres du ministère burkinabé en charge des mines.

Au Mali, l’exploitation artisanale a généré 6 tonnes d’or sur une production globale de 72,2 tonnes. Au Niger, l’extraction a principalement lieu dans les forêts denses de la région de Liptako-Gourma , avec une cinquantaine de sites d’exploitation d’or.

Les terroristes profitent

Dans un environnement miné par le chômage, l’exploitation minière apparaît comme une bouée de sauvetage. Si les retombées sont substantielles pour les acteurs directs et indirects, il faut, toutefois, regretter la déforestation, la pollution des eaux et de l’air, les éboulements meurtriers et les accidents liés aux explosifs utilisés sur ces sites.

L’enclavement des sites aurifères dans des régions difficiles d’accès, rend tout contrôle difficile. De quoi entretenir l’insécurité dans cette région d’Afrique prisée des groupes terroristes.

Ces groupes s’emparent des sites d’exploitation artisanale d’or dans des zones où l’Etat est faible ou absent afin de financer leurs activités de terrorisme, selon International Crisis Group.

Attirés par les revenus substantiels générés par l’exploitation de l’or, des groupes terroristes présents dans le Sahel visent déjà la côte et se sont en fait déjà constitués des sanctuaires dans les régions septentrionales de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, et du Bénin, nous renseigne par ailleurs, l’Institut d’Étude Stratégique (ISS) de Pretoria.

Pour éviter les drames à répétition dans les exploitations minières du Sahel, la pollution, l’insécurité et le développement du terrorisme, les gouvernements du Niger, du Mali et du Burkina Faso misent sur la régulation, le contrôle, les investissements et la présence de l’État. L’objectif est que l’or profite effectivement aux populations, comme le souhaitent des activistes.

Construction des raffineries d’or

Au Burkina Faso, les autorités ont instauré la Journée de l’artisanat minier. La dernière édition avait pour thème: "Exploitation minière artisanale: quels mécanismes pour une formalisation des exploitants afin d’améliorer les retombées socio-économiques du secteur ?".

Le Mali qui tire 15 % de son PIB de l’or, a revu et corrigé son code minier pour tirer le meilleur de cette ressource.Il a signé, dans ce contexte, un protocole d’accord avec la Russie pour la construction d’une raffinerie locale d’or. Avec une capacité de 200 tonnes par an, elle permettrait au pays d’accroître les revenus récoltés de l’exploitation de l’or.

De son côté, le Burkina Faso est en train de construire une raffinerie moderne d’or. À terme, elle devrait produire 400 kilogrammes d’or par jour. Ce métal précieux représente 73,86% des recettes d’exportation du Burkina Faso.