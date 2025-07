Qu'est-ce que l'UNRWA et quand a-t-elle été établie?

L'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens a été établie fin décembre 1949 par l'Assemblée générale de l'ONU. Cela a eu lieu après le premier conflit arabo-israélien qui a éclaté au lendemain de la création d'Israël en mai 1948.

L'UNRWA intervient dans les territoires palestiniens, ainsi qu'au Liban, en Jordanie et en Syrie mais sur les 30.000 personnes employées par l’agence, 13.000 sont dans la bande de Gaza, selon le site de l’organisation.

Quel est le mandat de l'UNRWA?

L'agence a pour mandat de fournir une assistance humanitaire et une protection aux réfugiés palestiniens enregistrés dans sa zone d'opérations, "dans l'attente d'une solution juste et durable à leur situation." Environ 5,9 millions de Palestiniens, enregistrés auprès de l'UNRWA, peuvent bénéficier de services tels que l'éducation, les soins de santé, les services sociaux, les infrastructures des camps, la microfinance et une aide d'urgence, y compris en période de conflit armé.

Plus de 540.000 enfants étudient dans les écoles de l'UNRWA, qui gère au total une soixantaine de camps de réfugiés. Dix-neuf de ces camps sont situés en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Plus de 2 millions de personnes à Gaza dépendent d'une aide vitale que l'agence fournit depuis le début de la guerre.

Qui sont les principaux donateurs de l'UNRWA en 2022?

Les dix principaux donateurs de l'UNRWA en 2022 sont :

États-Unis: 344 millions de dollars

Allemagne: 202 millions de dollars

Union européenne: 114 millions de dollars

Suède: 61 millions de dollars

Norvège: 34 millions de dollars

Japon: 30 millions de dollars

France: 29 millions de dollars

Arabie Saoudite: 27 millions de dollars

Suisse: 26 millions de dollars

Turquie: 25 millions de dollars

Pourquoi l'UNRWA est-elle critiquée par Israël?

L'UNRWA est régulièrement critiquée par les autorités israéliennes qui l'accusent de corruption et de collusion avec le Hamas. Cependant, l'agence se défend systématiquement contre ces accusations. Dernièrement, plusieurs de ses employés ont été accusés d’être impliqués dans les attaques perpétrées par le Hamas en Israël, du 7 octobre 2023. Si les faits reprochés n'ont pas été précisés, douze employés sont visés par ces accusations.

Avant ces allégations, l'ONU avait accusé deux chars israéliens d'avoir tiré sur un centre de formation de l'UNRWA dans le sud de la bande de Gaza. Ces attaques ont causé la mort de treize personnes et fait plus de 56 blessés, dont 21 dans un état critique, selon l'agence. Philippe Lazzarini, le chef de l'UNRWA, avait dénoncé une "violation flagrante des règles fondamentales de la guerre".

En 2018, les États-Unis sous l'administration Trump ont mis fin à leur aide financière annuelle de 300 millions de dollars à l'UNRWA. Le conseiller du président américain Donald Trump pour le Proche-Orient à l’époque, avait demandé en mai 2019 de mettre fin aux opérations de l'UNRWA, l'accusant d'avoir "failli à sa mission". L'Agence avait déclaré qu'elle ne pouvait être considérée comme responsable de l'impasse dans le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens.

Le pays a repris ses versements après l'élection du président Joe Biden à partir de 2021 avant de les suspendre encore une fois le 26 janvier courant.