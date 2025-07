Des centaines de milliers de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés en Espagne pour demander la fin des attaques israéliennes dans la bande de Gaza.

Des manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu samedi 27 janvier à Rome, capitale italienne, et à Milan, après avoir été reportées suite à une interdiction des autorités. Des étudiants, des militants de la gauche et membres de la communauté palestinienne et musulmane ont défilé dans les rues italiennes pour exprimer leur soutien aux droits du peuple palestinien et dénoncer les attaques israéliennes sur Gaza malgré une interdiction du ministère italien de l'Intérieur.

Plus de 3 000 manifestants se sont rassemblés à Rome sur la place Vittorio Emanuele pour protester contre l'interdiction du droit de manifester et contre les attaques israéliennes sur Gaza. Les manifestants ont scandé "Liberté pour la Palestine", dénonçant l’interdiction de manifester imposée par le gouvernement Meloni.

Des représentants de la communauté juive du pays ont appelé, au cours de cette semaine, les autorités à empêcher les marches pro-palestiniennes à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, célébrée le 27 janvier de chaque année.

La banque Barclays a fait l'objet de manifestations samedi également dans tout le Royaume-Uni, exigeant que la banque cesse de financer les attaques "génocidaires" d'Israël contre Gaza.

Dans un communiqué, la Campagne de solidarité avec la Palestine (PSC) a accusé Barclays de "financer l'attaque génocidaire d'Israël contre les Palestiniens" en raison de ses liens financiers avec des sociétés d'armement qui vendent des armes à Israël.

Le groupe a récemment appelé les gens à boycotter tous les services de Barclays jusqu'à ce que "la banque mette fin à sa complicité", et a appelé à des actions dans tout le Royaume-Uni. Lors d'une manifestation devant une agence Barclays de Kensington High Street, près de l'ambassade d'Israël au Royaume-Uni, les manifestants ont scandé des slogans pro-palestiniens, notamment "Libérez la Palestine" et "Arrêtez d'armer Israël".

Des milliers de manifestants ont envahi les rues de Madrid pour soutenir les Palestiniens et exiger la fin du "génocide" dans la bande de Gaza. La manifestation a rassemblé des militants venus de toute l'Espagne pour continuer à faire pression sur le gouvernement espagnol afin qu'il fasse davantage pour mettre fin aux attaques contre les civils palestiniens.

Des membres du parti espagnol de la Gauche unie (IU), dont la ministre de la Jeunesse Sira Rego, se sont joints à la manifestation et ont appelé à un embargo sur les armes et à des sanctions à l'encontre d'Israël. Les dirigeants du parti d'extrême gauche Podemos ont brandi une grande banderole qualifiant de génocide les attaques d'Israël contre la Palestine.

C'est le deuxième week-end consécutif que la capitale espagnole accueille des manifestations de masse en faveur de la Palestine.

Une autre manifestation de soutien à la Palestine a été organisée samedi, aussi, à Dublin, la capitale de l'Irlande. Les manifestants, munis de drapeaux palestiniens et de banderoles, se sont dirigés vers le bâtiment du Parlement irlandais pour protester contre les attaques israéliennes sur Gaza.

Des milliers de personnes se sont aussi rassemblées sur la place Alexanderplatz à Berlin, la capitale de l'Allemagne, pour protester contre les attaques d'Israël contre Gaza et pour manifester leur soutien à la Palestine. Les manifestants ont scandé des slogans tels que "L'Allemagne finance, Israël bombarde", "Liberté pour la Palestine", "Cessez-le-feu" et "La seule solution est la fin de l'occupation".

À Vienne, capitale de l'Autriche, une manifestation a eu lieu pour appeler à mettre fin au "génocide" contre les Palestiniens. La manifestation s'est déroulée dans la Mariahilfer Strasse, un lieu important de la ville, où les participants ont brandi des drapeaux palestiniens et des banderoles portant des messages tels que "Non au génocide", "Cessez-le-feu urgent" et "Liberté pour la Palestine".