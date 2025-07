La soixantaine de personnalités juives française a exprimé son attachement à la préservation de la dignité humaine, au-delà de tout clivage.

Évoquant le “passé douloureux” de la chasse aux juifs “menée par la Gestapo et la police de Vichy”, les auteurs de la tribune ont affirmé qu’il est “illégitime et ignoble de justifier le massacre de dizaines de milliers de civils gazaouis et cisjordaniens au nom du génocide des juifs d’Europe, auquel le peuple palestinien n’a en rien participé”.

“Nous dénions au gouvernement Netanyahouet à ses soutiens le droit, en se prévalant de la Shoah, d’agir à Gaza et en Cisjordanie en notre nom et en celui de nos ancêtres”, s’insurgent ces personnalités juives françaises.

Solidaires de la lutte des Palestiniens, elles ont remis en cause “certains moyens utilisés à cet effet”.

“Si nous soutenons le peuple palestinien quand il revendique, y compris par la lutte armée contre l’armée israélienne ou les colons armés, ses droits nationaux face à Israël, et auparavant contre le colonisateur britannique, cette fin ne légitime pas tous les moyens”.

Ce collectif qui s’oppose “toute discrimination” s‘élève contre “le traitement par Israël des Palestiniens comme animaux humains”, avec notamment “la destruction de maisons, d’hôpitaux, d’écoles, de routes, de quartiers, voire de villes entières, les soutiens aux colons armés qui exproprient et tirent à vue sur des Palestiniens de Cisjordanie”.

“Comme des millions de personnes à travers le monde, nous exigeons un cessez-le-feu immédiat et durable, ainsi que la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens”, ont insisté ces personnalités françaises juives.

La guerre d'Israël contre Gaza – qui en est maintenant à son 117e jour – a tué au moins 26 751 Palestiniens et en a blessé 65 636, alors que Netanyahu se vante d'avoir tué 500 personnes en Cisjordanie occupée, avertissant que d'autres morts vont survenir.

Lire aussi: Le président de l'AGNU appelle les non-alignés à exercer leur influence pour un cessez-le-feu à Gaza