La campagne militaire israélienne à Gaza est l’occasion pour l’armée de tester pour la première fois de nouvelles armes et de nouveaux algorithmes. Ce qui fait de l’enclave palestinienne, un terrain d’expérimentation pour l’armement israélien. L’armée israélienne ne s’en cache pas ; bien pire, elle en fait même l’éloge.

Le site internet de l’armée israélienne vante les qualités de deux missiles tirés à partir de l’épaule “Dune” et “Yated”.

“Pour le Dune et le Yated (du nom des communautés proches de la bande de Gaza), il s’agit de la première utilisation opérationnelle et leur certification ne prendra que quelques heures. Ils sont conçus pour le combat dans les zones bâties et les zones densément peuplées, et peuvent atteindre des endroits impossibles à pénétrer avec des chars”.

Outre les deux missiles tirés à partir de l’épaule “Dune” et “Yated”, d’autres armes comme les appareils de vision nocturne Amaral “Ido”, le véhicule blindé de transport de troupes “Eitan”, l’Intercepteur Arrow 3,etc. sont utilisées.

Ces engins sont présentés comme des armes fonctionnant avec une “précision chirurgicale” à même de “minimiser les dégâts environnants et les dommages causés aux civils non impliqués”.

Pourtant, sur le terrain, la réalité contredit les affirmations de l’armée.

En 117 jours, Israël a tué au moins 27 019 Palestiniens et en a blessé 66 139, essentiellement des enfants et des femmes, alors que Netanyahu se vante d'avoir “neutralisé” 500 personnes en Cisjordanie occupée, avertissant que d'autres morts vont survenir.

L’usage de l’intelligence artificielle (IA) pourrait aussi expliquer ce nombre élevé de victimes, avec un nouveau système de définition des cibles par l’IA : Habsora (“Gospel“ en français). Le système engrange des quantités astronomiques d’informations à une vitesse fulgurante et livre des “cibles“ en temps réel, en nombre supérieur à ce que “des dizaines de milliers d’officiers pourraient faire“.

Au bout du compte, Gaza se voit transformée en un laboratoire destiné à tester le nouvel armement et rendre l’industrie militaire israélienne plus compétitive.