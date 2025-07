Au début du mois, TRT World s'est entretenu en personne avec l'artiste hip-hop, journaliste et activiste britannique Lowkey au sujet de la guerre d'Israël contre Gaza et de ce qu'il en pense.

Inébranlable dans ses observations et ses analyses, Lowkey est sans doute l'incarnation parfaite de l'"activiste", quelqu'un qui, par l'art et d'autres moyens créatifs, tente d'apporter des changements sociaux ou politiques significatifs.

Lowkey le fait à travers un lyrisme pointu - mobilisant des publics du monde entier - autour de la lutte des Palestiniens pour la justice, la libération de l'oppression israélienne et la complicité des gouvernements occidentaux dans la violence israélienne.

L'entretien a été édité pour plus de clarté.

Comment en êtes-vous venu à associer le hip-hop à l'activisme pro-palestinien?

Lowkey : Eh bien, je pense que pour répondre à cette question, il faut regarder la communauté dont je suis issu, à Ladbroke Grove, dans l'ouest de Londres. C'est un endroit où de nombreux jeunes, y compris une communauté marocaine distincte, ressentent une forte affinité avec les Palestiniens.

C'est aussi un endroit où les mauvais traitements infligés à la Palestine ont toujours représenté les contradictions de notre époque. D'une part, nous vivons dans une société qui affirme que la Magna Carta est une garantie typiquement britannique : le droit d'être jugé par un jury de ses pairs, le droit d'avoir accès aux preuves contre soi, le droit d'expression démocratique. Dans le cas de la Palestine, tous ces droits sont déniés.

Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. La Grande-Bretagne a joué un rôle historique dans le soutien du mouvement sioniste dirigé par Israël en Palestine et un rôle actuel dans le maintien de ce qui est essentiellement un régime suprématiste en Palestine.

Vivre à Ladbroke Grove, c'est un peu comme être un étranger interne. Beaucoup d'entre nous ont été politisés en voyant l'État administrer tant d'aspects de notre vie et adopter une attitude presque hostile à l'égard de ceux d'entre nous qui font partie de la communauté - comme le fait Israël à l'égard des Palestiniens.

J'ai également eu la chance d'être élevé avec la musique à la maison, que j'ai fini par considérer comme l'art de l'impossible. Grâce à elle, j'ai pu réaliser des choses qui n'étaient pas facilement accessibles dans les limites du système politique étroit dans lequel nous vivons. J'ai pu parler à des gens que je n'aurais pas pu rencontrer autrement. Et aussi au nom de personnes pour lesquelles il est assez difficile de parler dans cette société.

À cet égard, je considérais la musique comme plus qu'une simple expression artistique. Je la voyais comme l'ultime facteur égalisateur permettant aux sans-voix d'avoir enfin une voix, peut-être pas à la hauteur de celle des puissants, mais suffisamment forte pour contester les injustices dont ils sont responsables. J'ai vu plusieurs artistes hip-hop illustrer cela dans leur façon de faire de la musique. Cela m'a inspiré, notamment en ce qui concerne la Palestine.

Cette inspiration s'est intensifiée récemment, car nous nous trouvons dans ce que l'on pourrait appeler un état de paralysie : tant de voix, qui ne sont pas toutes entendues, adressent aux gouvernements des demandes retentissantes pour la justice en Palestine, pour le respect du caractère sacré des Palestiniens en tant qu'êtres humains, mais ces gouvernements n'agissent pas. Ils ignorent ces voix.

Métaphoriquement, je peux revenir à la musique pour créer des chansons qui changent, qui perturbent cette paralysie, avant de retourner dans le monde où ces chansons sont diffusées. De même, la musique a toujours été un refuge pour moi.

Y a-t-il quelque chose de particulier dans le hip-hop, par rapport à d'autres formes d'art, qui le rende particulièrement efficace en tant que moyen de protestation politique?

Lowkey : Il permet une communication très directe, à l’image des poètes des sociétés arabophones qui utilisaient leurs œuvres pour affronter les acteurs politiques et les critiquer, tout en créant des slogans qui deviendraient populaires auprès du public.

Je considère le hip-hop comme un moyen de faire la même chose, en particulier par le biais d'un lyrisme acéré. Il est possible d'exercer une pression politique de cette manière. Cela me rappelle le poète palestinien Mahmoud Darwish, qui a magnifiquement écrit : "Lorsque vous vous libérez par la métaphore, pensez aux autres, à ceux qui ont perdu le droit de parler".

C'est une chose dont je suis très conscient avec ma musique. Et c'est avec les autres que réside ma solidarité finale. Je pense que cela a à la fois renforcé et limité ce que j'ai pu faire au sein de l'industrie musicale, traditionnellement parlant. Si vous êtes sensible à la souffrance des sans-voix, vous vous autorisez un niveau d'intimité avec les personnes qui soutiennent votre message militant, ce qui est assez difficile à réaliser.

En même temps, vous vous privez de la possibilité d'accéder à certains échelons de l'industrie musicale, puisque celle-ci est en fin de compte un prolongement du système politique et économique ; les mêmes dynamiques de pouvoir qui existent dans la société existent également dans l'industrie musicale. Ainsi, quelqu'un qui aime se sentir capable de défendre les droits des plus démunis n'a que peu de chances d'être accueilli dans les couloirs du pouvoir et du succès.

Vous êtes à la fois journaliste et artiste de hip-hop. Comment savez-vous qu'il est préférable d'explorer une idée dans l'un ou l'autre de ces deux domaines?

Lowkey : Je pense que certaines informations se prêtent davantage à une couverture journalistique et j'en ai généralement l'intuition dès le départ. Par exemple, si j'ai l'intention de présenter des données obtenues en examinant les déclarations fiscales d'une organisation particulière qui finance des colonies israéliennes illégales ou le lobbying politique qui y est associé, je sais immédiatement - peut-être par intuition - que traduire cela en une chanson, répétée par d'autres, n'est pas la meilleure façon de procéder.

Il est plus facile d'y parvenir par le biais de la musique. Elle se situe davantage dans la sphère émotionnelle et permet donc de faire appel au sens de l'humanité d'une personne.

En revanche, le journalisme fait appel au sens de la logique. Vous transmettez des informations, par exemple, qui peuvent amener un lecteur à tirer une conclusion spécifique. Cela a été une évolution intéressante, en dehors de mon côté créatif, dans ce que j'ai pu faire, car certaines choses nécessitent de creuser les faits et de les présenter par écrit. Mais qu'il s'agisse de hip-hop ou de journalisme, j'essaie toujours de toucher le plus grand nombre de personnes possible, d'exposer ce qui est généralement marginalisé. Les médias sociaux ont grandement facilité cette tâche, heureusement.

De plus en plus de personnes critiquent Israël sur les réseaux sociaux. Comment Tel Aviv va-t-il réagir?

Nous entrons dans une phase où Israël ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. D'un côté, l'élite politique, militaire et du renseignement israélien cherche à faire avancer le projet du Grand Israël. Cela implique maintenant qu'Israël prenne tout Gaza et pousse plus de 2 millions de Palestiniens dans le désert du Sinaï. Ce n'est pas facile à réaliser. Il s'agit d'une ambition idéaliste.

Pourtant, en poursuivant cet objectif, Israël perd de son prestige auprès du public et nuit à ses propres relations publiques, même si, comme nous le constatons, cela ne l'a guère découragé. Par ailleurs, il est important que nous comprenions les racines de ce qui se passe. Il s'agit essentiellement d'une nouvelle Nakba. Nous assistons à une violence apocalyptique à Gaza aux mains d'Israël, qui est également liée à la mosquée Al Aqsa.

Par exemple, l'Institut du Temple, financé depuis des années par le ministère israélien de la culture et le ministère israélien de l'éducation, appelle explicitement à la destruction d'Al Aqsa et à son remplacement par ce qui, selon lui, existait il y a des milliers d'années.

Ainsi, cette guerre à Gaza vise effectivement à déplacer un grand nombre de Palestiniens, bien qu'il n'y ait jamais eu que 8 000 colons israéliens à Gaza. Mais il s'agit aussi d'affaiblir la capacité des Palestiniens à dissuader toute tentative de destruction d'Al Aqsa.

Prenons l'exemple de 2021. Il a démontré que les Palestiniens de Gaza disposaient d'une force de dissuasion capable de repousser cette tentative de prise de contrôle et de destruction d'Al Aqsa. Nous devons également nous rappeler que cette organisation, l'Institut du Temple, est si profondément intégrée au gouvernement israélien que, selon une enquête de l'armée israélienne menée en 2013, le gouvernement israélien a proposé d'y adhérer comme alternative à la conscription. Les femmes qui ne voulaient pas s'engager dans l'armée pouvaient donc faire partie de l'organisation.

Historiquement, il y a eu un antagonisme entre l'armée israélienne et ce mouvement qui appelle à la destruction d'Al Aqsa. Mais depuis 10 à 15 ans, la situation a changé. L'armée et des groupes tels que l'Institut du Temple agissent à l'unisson pour, dans le cadre d'une vaste campagne génocidaire, expulser tous les Palestiniens de Gaza.

Depuis ce qui semble être une éternité, les Palestiniens demandent à la communauté internationale d'intervenir afin d'empêcher Israël de les agresser continuellement, que ce soit par la brutalité policière et la torture dans les prisons, la démolition de leurs maisons ou les bombardements aveugles lors des précédentes offensives militaires. Dans quelle mesure pensez-vous que la situation actuelle aurait pu être prédite ou anticipée?

Lowkey : Ceux d'entre nous qui ont lu l'histoire et suivi l'histoire palestinienne voient qu'elle reflète ce que les dirigeants sionistes avaient envisagé il y a longtemps pour Israël, y compris l'expulsion des Palestiniens. Les déclarations des premiers dirigeants sionistes, de David Ben-Gourion à Chaim Weizmann en passant par Theodor Herzl - largement considéré comme le fondateur du sionisme - en témoignent de manière étonnamment détaillée.

Dans son livre L'État juif, il déclare que nous, en référence aux Israéliens, chercherons à "faire passer la frontière à la population sans le sou". Ce qui se passe à Gaza s’apparente au fait de faire passer la frontière à la population sans le sou. Malheureusement, au fil des ans, Israël a réussi à s'insinuer non seulement dans certaines institutions gouvernementales, mais aussi dans certains secteurs de la vie culturelle. Ce n'est donc pas seulement Gaza qu'il cherche à contrôler.

Je ne dis pas cela avec désinvolture. Par exemple, dans l'industrie musicale, il existe un groupe de pression connu sous le nom de Creative Community for Peace (CCFP).

Cette organisation a été fondée par Dave Lorenzo, qui a quitté Universal Music Group. Le CCFP se définit explicitement comme une organisation anti-BDS [Boycott, Désinvestissement, Sanctions]. Il a été fondé comme la même organisation, la même entité juridique qu'un autre groupe de pression - StandWithUs - financé directement par le bureau du Premier ministre israélien.

Le CCFP coordonne aussi directement avec le consulat israélien à Los Angeles. Plus important encore, si l'on considère les personnalités impliquées dans le CCFP, on s'aperçoit que les échelons supérieurs non seulement de l'industrie musicale, mais aussi de l'industrie cinématographique, sont présents.

Nous pourrions même aller plus loin et prendre l'exemple du nouveau directeur d'Universal Music Group, Haim Saban : Haim Saban. Il est le plus grand collecteur de fonds pour l'organisation caritative FIDF [Friends of the Israel Defense Forces] dans l'histoire de l'organisation. Mondoweiss lui attribue le mérite d'avoir écrit le scénario de la politique israélienne de Joe Biden. Il s'agit d'un ancien militaire israélien et d'un lobbyiste israélien qui occupe actuellement une position influente au sein de la plus grande et de la plus importante société de musique au monde.

On peut également considérer quelqu'un comme Lucian Grainge, bien intégré dans l'establishment britannique. C'est un ami proche de Rishi Sunak, que l'on a photographié lors d'une collecte de fonds pour la FIDF. Il est le PDG d'Universal Music. Sa femme finance le Parti conservateur britannique, la Henry Jackson Society, la Fédération sioniste et fait partie d'un conseil d'administration affilié à la plus grande société hôtelière d'Israël.

Je fais cette remarque pour montrer qu'il y a des gens qui n'hésitent pas à défendre Israël au sein d'importantes institutions culturelles, alors même qu'il fait des ravages dans la vie d'innocents à Gaza. C'est vraiment la situation dans laquelle nous nous trouvons.