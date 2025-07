“En raison de risques de troubles graves à l’ordre public, le préfet de police interdit l’ensemble des manifestations prévues demain dimanche 18 février en commémoration du Chahid d’une part et en lien avec le Hirak d’autre part”, a déclaré la préfecture de police de Paris sur X.

Un rassemblement était initialement prévu à 14 heures sur la place de la Nation à Paris, pour marquer la journée nationale du Chahid (le martyr), dédiée aux combattants algériens tombés lors de la guerre d’Algérie.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a affirmé samedi que ces soldats demeuraient “la voie et l’exemple à suivre”, soulignant que leur message éternel “protège l’Algérie unie et indivisible et infuse dans l’âme du peuple algérien une cohésion nationale à toute épreuve”.

Ce dimanche marque également le cinquième anniversaire du Hirak, mouvement de contestation du pouvoir algérien né en 2019, pour s’opposer à l'élection pour un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, qui a finalement été contraint de démissionner.

Des rassemblements étaient également prévus dans la capitale pour commémorer cette date anniversaire de la création du Hirak.