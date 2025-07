La plateforme professionnelle “Hijabis At Work” vise à faciliter l'inclusion professionnelle des femmes musulmanes portant le hijab, en mettant en avant des employeurs inclusifs et en fournissant une base de données d'opportunités professionnelles.

L'histoire de "Hijabis at Work" commence par un post sur LinkedIn publié par l’entrepreneuse à succès et stratège en inclusivité, Hanan Challouki. Elle explique : "Tout a commencé par un post sur LinkedIn que j'ai publié en septembre. J'ai demandé, une fois pour toutes, où sont les employeurs inclusifs qui permettent le port du hijab au travail ? Ce post LinkedIn a vraiment explosé et a reçu tellement de commentaires. Plus de mille personnes au total ont réagi sur Instagram, ou via ma newsletter”, raconte Hanan Challouki.

C'est ainsi que l’experte décide de lancer la base de données d'emplois. Cette plateforme liste les employeurs ouverts au port du foulard et c'est aussi un espace où ces femmes peuvent trouver des offres d'emploi.

Vers plus de transparence des politiques d’inclusion

D’après elle, le manque d’inclusion des femmes qui portent le hijab dans le monde du travail trouve sa source dans la discrimination mais également dans un manque de communication et de transparence. Les entreprises favorables au hijab ne communiquent pas ouvertement leur politique, créant ainsi un problème d'information.

L’entrepreneuse a elle-même déjà rencontré ces situations de flou lors d’entretiens d’embauche avant de se lancer en tant qu’indépendante. Elle raconte : “Je me souviens qu'il était très, très difficile de chercher un emploi. Certains entretiens d’embauche étaient très gênants parce qu'il fallait toujours demander si j'avais le droit de porter mon hijab. Et parfois, les recruteurs ne savent pas. Ils doivent vérifier auprès d'un autre service de l'entreprise, ce qui devient très vite pénible. Ce n'est pas quelque chose que vous voulez faire lorsque vous cherchez un emploi. En fait, cela ajoute une charge mentale aux femmes. Elles ne cherchent pas seulement un emploi, elles cherchent un emploi qui les accepte telles qu'elles sont”.

Les conditions d’accès la plateforme

Pour figurer sur la plateforme, les employeurs doivent accepter certaines conditions, dont la possibilité d’accepter le port du foulard partout dans l'entreprise. Hanan Challouki insiste sur la vigilance de la plateforme : "C'est une condition importante pour les employeurs d'autoriser les personnes à porter le hijab partout dans l'entreprise, pas seulement pour les emplois figurant sur le site web. Il y a quelques règles pour s’inscrire sur Hijabis at work, comme le fait de ne pas être un parti politique”, détaille l’entrepreneuse.

En un mois seulement depuis son lancement, "Hijabis At Work" a enregistré la participation de 145 entreprises. La plateforme compte déjà plus de 1 500 personnes sur sa liste de diffusion, démontrant une demande croissante parmi les femmes musulmanes cherchant des opportunités professionnelles inclusives.

Faire évoluer la plateforme inclusive

Hanane Challouki partage ses projets pour l'avenir de la plateforme, notamment la possibilité pour les utilisateurs de créer des profils et de postuler directement via le site. Elle envisage également d'organiser des événements pour favoriser la rencontre entre employeurs et candidates.

"Hijabis At Work" se présente comme un acteur majeur dans la promotion de l'inclusion des femmes musulmanes sur le marché de l'emploi en Belgique. En mettant l'accent sur la transparence, la plateforme offre une solution tangible pour surmonter les barrières liées au hijab, contribuant ainsi à créer un environnement professionnel plus inclusif et épanouissant pour toutes les femmes.