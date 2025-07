L'industrie de la défense turque a vu s'envoler neuf appareils conçus nationalement, débutant par un avion d'entraînement en 2013 pour aboutir à un jet de combat de 5e génération en 2024. L'âge d'or de l'aviation turque a débuté avec des véhicules aériens pilotés et non pilotés, allant de l'avion d'entraînement Hurkus au jet de combat de cinquième génération KAAN.

"Jetez un dernier coup d'œil au ciel", a déclaré Haluk Gorgun, président de l'Agence de l'industrie de la défense, sur la plateforme de médias sociaux X, en publiant une vidéo des avions nationaux ayant récemment effectué leur premier vol.

La vidéo commence par la présentation du Hurkus, développé par les Industries aérospatiales turques (TAI).

Accomplissant son vol inaugural le 29 août 2013, cet avion a acquis des capacités importantes et a connu des succès à l'exportation avec des versions ultérieures.

Ensuite, le Baykar TB2, conçu par le fabricant turc de drones Baykar, est montré pour la première fois en vol le 29 avril 2014, jouant un rôle significatif dans le conflit du Haut-Karabakh et la guerre russo-ukrainienne.

L'Aksungur a suivi, un UAV développé par TAI basé sur sa plateforme Anka, qui a effectué son premier vol le 20 mars 2019, vantant sa capacité à effectuer des missions de renseignement, de surveillance, de reconnaissance et d'attaque multi-rôles sans interruption, ainsi que sa capacité à transporter des charges utiles élevées.

Record pour l'Akinci

Le UAV de combat Bayraktar Akinci (ou UCAV), également développé par Baykar, a décollé le 6 décembre 2019, atteignant un record d'altitude de vol pour la Turquie et réalisant des ventes à l'exportation élevées auprès de clients, y compris les Forces navales royales saoudiennes.

Un autre UCAV de Baykar est également présenté, nommé Bayraktar Kizilelma, un jet national sans pilote qui a effectué son premier vol le 14 décembre 2022, alors que le fabricant de drones continue de le développer avec de nouvelles versions et prévoit de démarrer la production de masse en 2024.

Le Bayraktar Kizilelma est équipé d'un système d'intelligence artificielle (IA) qui lui permet d'effectuer des missions de combat air-air et air-sol, associé à sa faible signature radar.

Après avoir effectué son premier vol le 25 avril 2023, le Hurjet, de TAI, est présenté dans la vidéo, vantant une altitude maximale de 45 000 pieds et une vitesse de 1,4 Mach.

L'appareil continue d'être développé avec de nouvelles variantes telles que l'attaque légère, l'entraîneur à réaction, la démonstration acrobatique, et plus encore.

Le dernier avion fabriqué par Baykar à avoir pris son envol est le Bayraktar TB3, qui a effectué son premier vol le 27 octobre 2023.

Équipé du moteur PD-170 national développé par TAI Engine Industries (TEI), le Bayraktar TB3 UCAV peut décoller et atterrir sur des navires à courte piste, tels que le navire de combat national TCG Anadolu.

Les moyens nationaux de la Turquie amènent le jet de combat KAAN dans les cieux.

L'ANKA III, le premier UAV vertical sans empennage avec un moteur turbofan [à double flux ] développé par TAI, a effectué son premier vol le 28 décembre 2023.

En tant que plateforme UAV de nouvelle génération, l'ANKA III peut conduire de nombreuses missions telles que la reconnaissance, la surveillance, le renseignement, l'attaque avec différentes munitions air-sol, la chasse et le balayage en engageant des hélicoptères ennemis, neutralisant les radars émetteurs RF ennemis, et plus encore.

Surnommé le projet technologique le plus important de la Turquie, le jet de combat de cinquième génération nommé KAAN, également développé par TAI, a effectué son premier vol mercredi 21 février courant.

Grâce à KAAN, la Turquie s’apprête à rejoindre le cercle restreint des pays capables de produire des avions de cinquième génération.

Décrit par les pilotes comme "un ordinateur volant", KAAN intégrera les capacités les plus récentes avec son intelligence artificielle et son réseau neuronal, permettant à l'aéronef d'effectuer des combats air-air avec des armes de nouvelle génération et des frappes de précision à partir de supports d'armes internes à une vitesse supersonique.