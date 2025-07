“Le mouvement russophile apporte une contribution significative pour contrer les tentatives de l'Occident collectif d'isoler internationalement la Russie, aide à diffuser des informations objectives et fiables sur notre pays à l'étranger et à dénoncer les fabrications anti-russes et les mythes de propagande”, a déclaré Poutine dans une allocution publiée par le Kremlin, qui a également été lue par le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors du deuxième congrès de l'initiative à Moscou.

Informant que l'événement a réuni des centaines de délégués de plus de 130 pays, Poutine a déclaré que la variété des participants montre le développement et la croissance du mouvement.

“Vos nobles activités contribuent à la préservation et au renforcement des bonnes traditions d'amitié et de respect mutuel qui lient les Russes aux autres nations, à l'unité du monde russe, à la popularisation des réalisations de notre culture nationale et à l'expansion de notre présence humanitaire sur la scène mondiale”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Lavrov a déclaré que les tentatives des pays occidentaux d'interdire la coopération avec la Russie n'arrêtent personne et que la politique d'isolement de Moscou a subi un “effondrement complet”.

“La communauté mondiale dans son ensemble est sincèrement intéressée par des évaluations impartiales, complètes et honnêtes des causes de la tension géopolitique actuelle, et ne prend pas en compte les flux de désinformation et de mensonges produits par les médias de masse contrôlés par l'Occident collectif, du moins la grande majorité d'entre eux”, a-t-il affirmé.

Il a indiqué que la Russie compte de nombreux amis partout, y compris aux États-Unis et en Europe, ajoutant que “tous montrent non seulement de l'intérêt pour la Russie, mais partagent également les valeurs promues par la Russie, communes à toutes les religions et civilisations mondiales”.

Selon lui, la Russie propose à ses partenaires des relations sur une base égale et mutuellement bénéfique en tant qu'alternative constructive aux politiques de l'Occident, qu'elle dit tenter de promouvoir à travers “des institutions de développement international sous son contrôle”.

Notons que le premier congrès du Mouvement international russophile a eu lieu à Moscou en mars 2023.