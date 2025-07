Aux côtés du Palestinien Basel Adraa, journaliste et habitant de Masafer Yatta en Cisjordanie occupée, le réalisateur et journaliste israélien Yuval Abraham, qui a dénoncé la colonisation israélienne lors de la remise de prix au Festival du film de Berlin (la Berlinale), reçoit un déferlement de menaces de mort et de critiques le traitant d’antisémite.

Dimanche, “ No Other Land ” a remporté le prix du meilleur documentaire de la Berlinale et le Panorama Audience Award, décerné par 24 000 spectateurs.

L’œuvre met en exergue la politique de discrimination pratiquée par Israël, la violence visant les résidents d’implantations et l’expulsion des Palestiniens de leurs villages de Cisjordanie.

Dans son discours de remerciements, Yuval Abraham, a encore dénoncé la politique de “discrimination” pratiquée par Israël en Cisjordanie.

“ Nous nous tenons devant vous, Basel et moi avons le même âge. Je suis israélien, Basel est palestinien. Dans deux jours (dimanche, ndlr), nous retournerons sur une terre où nous ne sommes pas égaux “, a déploré Abraham.

“Je vis sous une loi civile et Basel sous une loi militaire. Nous vivons à 30 minutes l’un de l’autre, mais j’ai le droit de vote. Basel n’a pas le droit de vote. Je suis libre de me déplacer où je veux dans ce pays. Basel est, comme des millions de Palestiniens, enfermé dans la Cisjordanie occupée “, a-t-il poursuivi. “ Cette situation d’apartheid entre nous, cette inégalité, doit cesser “.

Traité d’antisémite, Yuval Abraham est devenu la cible des insultes et menaces de mort.