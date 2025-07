Le porte-parole du ministère palestinien de la Santé dans la bande de Gaza, Ashraf Al-Qudra, a annoncé mercredi soir que le bilan des enfants qui sont morts de faim, s'est alourdi à 6, après le décès de deux autres dans le quartier "Al-Shifa" en raison de la déshydratation et de la malnutrition.

Hussam Al-Qudra, directeur de l’hôpital Adwan dans lequel les enfants ont péri, a appelé les institutions internationales à "prendre des mesures immédiates pour éviter une catastrophe humanitaire" dans le nord de la bande de Gaza, assiégée par les forces israéliennes.

"La communauté internationale est confrontée à une épreuve morale et humanitaire pour mettre fin au génocide commis par l'occupation israélienne dans la bande de Gaza", a-t-il martelé.

Plus tôt, mercredi, le mouvement Hamas a déclaré que la mort d'enfants des suites de la déshydratation et de la malnutrition à l'hôpital Kamal Adwan est un "échec international dans la protection de l'humanité".

Le 19 février courant, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a averti que la forte augmentation de la malnutrition chez les enfants et les femmes enceintes et allaitantes dans la bande de Gaza constitue une "menace sérieuse" pour leur santé, surtout avec la guerre dévastatrice qui se poursuit.

Pendant la guerre contre Gaza, Israël a mis 31 hôpitaux hors service en les bombardant, les détruisant et en les privant de fournitures médicales et de carburant. Il a également ciblé partiellement 152 établissements de santé, selon le service de presse du gouvernement.​​​​​​

Depuis le 7 octobre dernier, l’armée israélienne mène une guerre dévastatrice contre Gaza qui a fait des dizaines de milliers de morts et de blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, engendré des destructions massives d’infrastructures et une "crise humanitaire sans précédent", selon des sources palestiniennes et onusiennes.

