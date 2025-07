Parmi les participants figuraient Mevlut Cavusoglu, président de la délégation turque à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et ancien ministre des Affaires étrangères de Turquie, Murat Nurtleu, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, Ceyhun Bayramov, ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan, Bahtiyar Saidov, ministre des Affaires étrangères de l'Ouzbékistan, et Ceenbek Kulubayev, ministre des Affaires étrangères du Kirghizistan.

Nurtleu a affirmé le soutien du Kazakhstan aux initiatives d'intégration de la Turquie au sein du monde turcique, soulignant l'engagement continu de son pays envers tous les membres de l'Organisation des États Turciques (OET) et sa volonté de poursuivre l'intégration entre les nations qui la composent. Il a mis en exergue le potentiel et l'avenir prometteur des États turciques, rappelant leur culture, religion, langue et traditions communes, et a encouragé à renforcer les liens et à bâtir des économies plus robustes.

"L'unité et la solidarité sont notre but et notre objectif"

Bayramov a relevé l'intérêt marqué pour le Forum, preuve du succès et de l'influence de la diplomatie turque. Il a exprimé sa fierté pour les réalisations de la Turquie, qui inspirent l'ensemble du monde turcique, en citant les paroles du Président Ilham Aliyev : "Notre famille est le monde turcique."

Bayramov a loué l'OET comme une institution "unique", révélant que l'Azerbaïdjan a investi plus de 20 milliards de dollars dans les pays de l'OET, avec des ambitions croissantes.

"L'unité et la solidarité sont notre but et notre objectif", a-t-il ajouté, soulignant aussi l'importance accrue de l'institutionnalisation et de la coopération régionales dans le contexte des crises mondiales.

"Le Fonds d'Investissement Turc stimulera le développement des relations économiques"

Kulubayev a observé que les États turciques progressent désormais dans une même direction, avec une coopération destinée à se poursuivre. "Le Fonds d'Investissement Turc jouera également un rôle clé dans le renforcement des relations économiques", a-t-il indiqué, en mettant l'accent sur le développement des infrastructures de transport et la nécessité de relier les corridors de transport eurasiens pour renforcer la coopération. Il a également appelé les pays de l'OET à adopter une position commune face au changement climatique.

"L'Ouzbékistan œuvrera pour une OET plus efficace"

Exprimant sa satisfaction quant à l'intérêt international pour le Forum, Saidov a souligné l'importance de l'institutionnalisation de l'OET face aux changements mondiaux. Il a décrit les relations entre les États turciques comme "de plus en plus profondes et dynamiques", ouvrant la voie à de nouvelles formes de coopération.

"Nous entrons dans une nouvelle ère de coopération pratique avec l'OET. L'Ouzbékistan s'engage pleinement pour que l'OET soit une organisation plus performante, alignée sur nos aspirations futures", a-t-il affirmé, mettant en avant l'importance d'élargir les relations économiques et de développer des projets d'investissement entre les membres de l'OET.

"Notre région nécessite une géopolitique turcique forte"

Cavusoglu a exprimé sa fierté pour les progrès réalisés en matière d'intégration turcique, aspirant à l'intégration pleine et entière du Turkménistan. "Nous envisageons le Siècle de la Turquie comme le Siècle du monde turcique. C'est une vision réalisable : au 21e siècle, le monde turcique a le potentiel de se distinguer, grâce à son organisation et à des initiatives concrètes. Nous devons y croire et poursuivre nos efforts dans cette direction", a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d'une géopolitique turcique forte pour garantir un commerce stable et ininterrompu entre l'Asie et l'Europe, et pour s'attaquer aux causes profondes des divers défis régionaux.

Cavusoglu a affirmé que la force de l'OET symbolise la stabilité et la sécurité, bien au-delà de ses frontières, en concluant : "Nous sommes conscients de nos responsabilités accrues. L'OET vise le bien-être de ses membres, mais aussi la stabilité et la sécurité de notre région. L'OET n'est en concurrence avec aucun pays ni aucune organisation internationale. Nous devons intensifier nos efforts pour renforcer notre intégration et continuer à œuvrer pour la coopération et la stabilité régionale. En tant que dévoué, je reste entièrement au service de notre organisation."