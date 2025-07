De nombreux hauts responsables israéliens ont démissionné de l'équipe du porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, à cause de la guerre actuelle contre la bande de Gaza, ont rapporté dimanche les médias israéliens.

“Le commandant en second de l'équipe de Daniel Hagari, Mor an Katz, ainsi que de nombreux hauts responsables ont présenté leur démission à la lumière du conflit à Gaza“, a rapporté la chaîne 14 israélienne.

“Parmi les responsables démissionnaires figurent également le général Richard Heshit, porte-parole de l'armée israélienne pour les affaires des médias étrangers”, a ajouté la même source.

De profondes dissensions ont surgi ces derniers mois entre le gouvernement et l’armée concernant la gestion de la guerre par le gouvernement Netanyahu et sa stratégie d'après-guerre à Gaza.

Israël a entamé son offensive meurtrière contre la bande de Gaza à la suite d'une incursion transfrontalière du groupe palestinien Hamas le 7 octobre 2023. Les bombardements et l’offensive terrestre israélienne qui ont suivi, ont tué 30 410 Palestiniens et en ont blessé 71 700 autres, provoquant des destructions massives et des pénuries aiguës de produits de première nécessité.

La guerre menée par Israël a contraint 85 % de la population gazaouie à se déplacer vers d’autres territoires à cause des graves pénuries de nourriture, d’eau potable et de médicaments. L’ONU a fait état, pour sa part, de la destruction totale ou partielle de 60 % des infrastructures de l’enclave.

Pour la première fois depuis sa création en 1948, les opérations militaires menées à Gaza par Israël lui ont valu d’être accusé de génocide par la Cour internationale de Justice (CIJ), la plus haute instance judiciaire des Nations unies. Un arrêt rendu en janvier par la Cour a ordonné à Tel-Aviv de prévenir les actes susceptibles d'être considérés comme génocidaires et de prendre des mesures pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils de Gaza.