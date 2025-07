Dans une position audacieuse fondée sur des principes contre l'injustice, l'écrivaine Zukiswa Wanner, la première femme du continent africain à recevoir la prestigieuse médaille allemande Goethe, a récemment attiré l'attention en refusant cet honneur.

"Je me trouve incapable de garder le silence ou de garder une décoration officielle d’un gouvernement aussi insensible à la souffrance humaine", a déclaré la romancière pour expliquer son geste de protestation.

Plutôt que d’être parmi les pays les plus virulents dans la condamnation d’un autre génocide consécutif à l’Holocauste, l’Allemagne est plutôt devenue l’un des deux plus grands exportateurs d’armes vers Israël, a déclaré l’auteur dans son communiqué.

"J'aimerais que le gouvernement allemand, en réfléchissant et en disant 'plus jamais ça', reconnaisse que cela ne devrait plus jamais être le cas pour personne", a-t-elle écrit.

C’est en 2020 que Wanner a reçu la Goethe-Medaille, une décoration officielle de la République fédérale d'Allemagne décernée par le Goethe Institut, qui récompense les personnes “ qui ont rendu des services exceptionnels aux échanges culturels internationaux et à l'enseignement de la langue allemande ”.

"Que signifie être un artiste si l'on ne peut pas être un miroir de la société, la critiquer et aussi l'applaudir ?", s’est-elle demandé dans une déclaration à TRT World à propos de sa décision de renoncer au prix.

Des voix transcendantales

Un voyage dans les territoires palestiniens occupés à l’occasion du Festival palestinien de littérature (PalFest) en mai 2023 a mené Zukiswa Wanner à établir des parallèles avec le régime d’apartheid d’Afrique du Sud, d’où est originaire son père, exilé politique.

Cette expérience lui a ouvert les yeux en lui permettant de nouer des contacts avec des artistes et des militants palestiniens qui ont défié le système d'apartheid israélien, trouvant des moyens de voyager, de communiquer et de soutenir mutuellement leurs familles lorsque des individus étaient emprisonnés.

Racontant son voyage, elle se remémore comment les Sud-Africains, lors des négociations visant à mettre fin à l'apartheid, se sont vu accorder le droit au retour, droit qui est refusé aux Palestiniens. Les similitudes dans les politiques de ségrégation, les couvre-feux et les restrictions de mouvement qu’elle a observées en Palestine lui ont rappelé les expériences des personnes noires et métis en Afrique du Sud.

"En Afrique du Sud, les Noirs ont été placés dans des terres ethniques connues sous le nom de Bantoustans. Ce sont des précurseurs, à mon avis, de la prétendue "Zone A" en Palestine qui serait gouvernée par les Palestiniens de manière indépendante, mais où,les forces israéliennes peuvent entrer et prendre des gens en otages, arbitrairement", a-t-elle dénoncé.

En réfléchissant à ces similitudes et à son héritage sud-africain, Wanner a déclaré qu’elle percevait la résistance anticoloniale comme un mouvement transcendantal où toute âme consciencieuse prendrait la parole.

"Il n'est pas nécessaire d'être originaire d'un pays avec une histoire d'apartheid pour constater les injustices et les indignités quotidiennes infligées aux Palestiniens", a-t-elle déclaré en annonçant sa décision de restituer la médaille.

“ Petit apartheid “

Depuis le 7 octobre 2023, l'Allemagne prend ses distances avec les artistes, en raison de leur position à l'égard de l'État d'Israël, malgré que ce pays n’applique pas l'accord d'Oslo, selon Wanner.

L'auteur a en outre noté que lors du Festival du film de Berlin durant lequel le cinéaste palestinien Basel Adra et le journaliste israélien Yuval Abraham ont reçu le prix du meilleur documentaire pour leur film "No Other Land", qui dénonce la destruction de villages palestiniens en Cisjordanie occupée, le ministre allemand de la Culture a assuré n’avoir applaudi que le producteur israélien du film.

"L'histoire sud-africaine a une expression pour cela : le petit apartheid", a-t-elle ajouté.

L’écrivaine souligne que les pays du Sud se soutiennent généralement les uns les autres face aux injustices à travers le monde, tandis que les États ayant un héritage colonial connaissent un écart grandissant entre eux et leur population au fil du temps.

"Le Royaume-Uni, clé du Commonwealth – même si nous ne savons pas exactement qui sont les roturiers de cette richesse – est également confronté à de graves problèmes, car il semble que de nombreux Britanniques aient désormais les yeux ouverts sur la complicité de leur gouvernement (et de l'opposition dirigeante). " a encore estimé Wanner à TRT World.

L’acte de Wanner n’était pas seulement un rejet d’une distinction symbolique ; il représentait une critique de l’implication des puissances coloniales mondiales dans l’oppression mondiale et un appel à l’Allemagne à faire face à son héritage historique de violence en Namibie, en Tanzanie.

L'écrivaine activiste, née en Zambie d'un père sud-africain et d'une mère zimbabwéenne et désormais basée au Kenya, est titulaire de nombreux prix internationaux, tels que le Prix littéraire sud-africain, le Commonwealth Best Book Africa et le Herman Charles Bowman Award.

La Sud-africaine a créé sa propre maison d'édition pour promouvoir la littérature africaine, elle dirige des projets visant à favoriser un plus grand engagement littéraire parmi les peuples d'Afrique.