Haley compte annoncer la suspension de sa campagne lors d'un discours prévu mercredi matin, heure aux États-Unis, d'après The Wall Street Journal, qui se réfère à des sources proches du dossier.

Le départ de Haley assure quasiment que l'ex-président Donald Trump sera le candidat républicain face au président démocrate, Joe Biden, lors des élections du 5 novembre prochain, dans un scénario qui rappelle l'élection présidentielle de 2020.

Au Super Tuesday, Haley n'aurait remporté qu'une seule victoire parmi les 15 Etats et le territoire américain participant à la désignation du candidat républicain, ce qui constitue un revers majeur.

Au total, Trump a sécurisé près de 75% des 1 215 délégués nécessaires pour obtenir l'investiture républicaine pour la présidentielle.

Du côté démocrate, après le Super Tuesday, Biden a rassemblé près d'un tiers des 1 968 délégués requis pour confirmer son investiture démocrate à la présidentielle.

Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice des États-Unis à l'ONU, est entrée dans l'histoire plus tôt cette semaine en devenant la première femme à remporter une primaire ou un caucus présidentiel républicain, en devançant Trump à Washington, D.C., une région résolument progressiste.

Trump a dominé Haley dans presque toutes les épreuves, à commencer par les caucus de l'Iowa et la primaire du New Hampshire, et a également triomphé lors de la primaire dans l'État natal de Haley, la Caroline du Sud.

En tant qu'ancien président jouissant d'une grande popularité auprès de la base républicaine, Trump s'est présenté aux primaires avec l'avantage d'un quasi-titulaire du poste.

Avant le retrait de Haley, Trump avait aisément écarté un grand nombre de concurrents, la plupart cherchant à se positionner comme son successeur, avec seulement quelques-uns osant critiquer le dirigeant controversé, qui est, rappelons-le, confronté à plusieurs accusations criminelles.