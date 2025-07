Erdogan a fait savoir lors de l'assemblée générale de la Fondation de diffusion du savoir basée à Istanbul, que la Turquie avait envoyé environ 40 000 tonnes d'aide humanitaire dans la bande de Gaza et qu'un navire appartenant au Croissant-Rouge turc, transportant 3 000 tonnes d'aide et envoyé la veille, était attendu dimanche au port d'Al-Arish en Égypte.

"Nous augmenterons le montant de l'aide tout au long du mois sacré de Ramadan. Les témoins les plus proches de la lutte sincère de la Turquie pour la cause palestinienne sont nos frères et sœurs palestiniens avec toutes leurs composantes", a-t-il affirmé.

Le président turc a souligné l'engagement de la Turquie à veiller à ce que les "assassins de masse", déjà condamnés par la conscience de l'humanité, soient tenus responsables en vertu du droit international.

Il a également exprimé des regrets quant à l'échec du monde islamique, avec une population d'environ 2 milliards de personnes, à remplir son devoir de véritable "fraternité envers le peuple palestinien".

Erdogan a comparé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son administration aux "nazis de notre époque, aux côtés de Hitler, Mussolini et Staline", en raison des "crimes humanitaires qu'ils ont commis à Gaza".

Malgré le jugement provisoire de la Cour internationale de Justice (CIJ), Israël continue son assaut sur la bande de Gaza. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, au moins 30 960 Palestiniens ont été tués, principalement des femmes et des enfants, et 72 524 ont été blessés depuis le 7 octobre 2023.

La guerre a entraîné le déplacement interne de 85% de la population de Gaza, confrontée à des pénuries aiguës de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60% de l'infrastructure de l'enclave a été endommagée ou détruite, selon l'ONU.

Israël est accusé de génocide devant la CIJ. Un jugement intérimaire en janvier a ordonné à Tel Aviv de cesser les actes génocidaires et de prendre des mesures pour garantir que l'aide humanitaire soit fournie aux civils de Gaza.