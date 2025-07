Le peintre égyptien Mohamed Abla est le dernier artiste africain en date à restituer la distinction obtenue en 2022.

“Les déclarations du gouvernement allemand, qui ignore le sort et les droits des Palestiniens et arme Israël, n’ont aucun sens”, a-t-il dénoncé.

Abla, a souligné qu'il ne pouvait plus conserver la médaille, car il estimait que la conserver contredisait les valeurs et la philosophie derrière cette récompense.

Il a tenu à faire des précisions pour éviter tout amalgame.

"Mon problème ne concerne pas le Goethe-Institut, mais la position du gouvernement allemand et j'espère [en rendant la médaille] que la conscience de chacun se réveillera".

"Que mon nom soit mentionné aux côtés de celui de Goethe était très important, j'étais donc fier et c'était un immense honneur", a-t-il déclaré, ajoutant que “ La chose la plus douloureuse pour moi a été de voir l’aide humanitaire tomber dans la mer et de voir des centaines de personnes à Gaza courir dans l’eau pour l’obtenir. C’était très déshumanisant à voir, étant donné que l’aide aurait pu être fournie de manière plus digne par d’autres moyens ”.

“J'ai également été touché de voir tous les enfants de Gaza chercher leurs parents et leur famille sous les décombres. Cela fait mal de voir

des manifestations partout dans le monde et de ne pas pouvoir y participer moi-même en Égypte “, a-t-il ajouté.

Avant le peintre égyptien, Zukiswa Wanner une romancière sud-africaine, première femme du continent à obtenir cette prestigieuse distinction en 2020, avait elle aussi restitué sa médaille Goethe pour les mêmes raisons.