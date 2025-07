L'armateur CMA CGM, Groupe mondial de fret et de logistique, propriété du milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé, va racheter pour 1,55 milliard d'euros la filiale média du Groupe Altice propriété de Patrick Drahi, qui comprend, BFMTV, BFM Business, BFM Régions, BFM Radio, RMC, RMC Story, RMC Découverte, RMC Sport, RMC BFM Play, a rapporté vendredi la presse française.

‘’Le Groupe CMA CGM a signé ce jour une promesse d'achat avec le groupe Altice France en vue de l'acquisition de 100% du capital d'Altice Media’’, a indiqué l'armateur français par voie de communiqué, repris par Le Figaro.

‘’Cette opération permettrait au Groupe CMA CGM de constituer sur le long terme un Pôle Media de référence avec des contenus d'information, de sport et d'entertainment et dont le projet éditorial, porteur de pluralisme, d'indépendance et d'éthique journalistique, serait tourné vers les grands enjeux de transformation économique, sociétale et territoriale’’, explique l’armateur français.

Cette acquisition serait réalisée conjointement par le Groupe CMA CGM et par Merit France - filiale de Merit - holding de la famille Saadé et société mère du transporteur et logisticien CMA CGM, à 80% et 20% respectivement, sur la base d'une valeur d'entreprise d'1,55 milliard d’euros.

La promesse d’achat fait l’effet d’un coup de tonnerre dans les médias en France surtout après l’abandon de la fusion de M6 avec TF1, en septembre 2022, suivi de l’échec, quelques semaines plus tard, de la vente de M6 par le Groupe Bertelsmann.

Selon Le Figaro, Rodolphe Saadé avait exprimé auprès de Patrick Drahi dès le printemps 2023 son intérêt pour racheter la filiale média du groupe Altice.

La direction d’Altice Média exigeait alors 2 milliards d’euros pour entrer en négociations. Le propriétaire de Free, Xavier Niel, ou encore celui de l’empire LVMH, Bernard Arnault, avaient également étudié le dossier en vue d’une éventuelle acquisition.

Fragilisé par une dette de 60 milliards d’euros et un scandale de corruption, Patrick Drahi s’est finalement montré prêt à vendre le pôle médias de son groupe pour un montant un peu moins important, et partant à se délester de BFMTV, qui reste la première chaîne d'informations en continu de France.

‘’Whynot Media’’, filiale média du Groupe CMA CGM, deviendrait ainsi un acteur de premier plan des médias en France. La filiale détient le groupe de presse quotidienne régionale La Provence (La Provence, Corse Matin), acquis fin 2022, ainsi que La Tribune, plate-forme numérique d’information économique, acquis en mai 2023, autour de laquelle a été fondé le quotidien du septième jour La Tribune Dimanche, à l’automne 2023.

‘’Whynot Media’’ dispose également d’une participation au capital de M6 (plus de 10% et un siège au conseil de surveillance), et une autre dans le média digital Brut.