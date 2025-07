Les colons juifs forcent cinq familles bédouines palestiniennes de Cisjordanie occupée à quitter leurs terres, selon un dirigeant bédouin palestinien.

Hassan Melihat, chef de l'Organisation de défense des droits des Bédouins (BEYDER), a déclaré à Anadolu que dans la soirée du 17 mars, un groupe de colons juifs a attaqué des familles bédouines vivant dans la région d'Es-Suhn, à l'est de la ville de Naplouse, les empêchant de faire paître leurs moutons et de leur fournir de l'eau.

Il a déclaré que les colons juifs “ont menacé avec des armes cinq familles bédouines d'environ 30 personnes et les ont forcé à migrer pour s'emparer de vastes pâturages appartenant aux Palestiniens“.

Relevant qu'environ 200 personnes vivent dans la région, le responsable a souligné que leur seule source de revenus est l'élevage et qu'ils résident dans la région depuis les années 1970.

“La menace d'expulsion touche d'autres familles vivant dans la région“, a-t-il souligné.

"Si toutes les familles vivant dans la région partent, cela signifie que les colons s'empareront d'une vaste zone de plus de 7 000 hectares habitée par des Bédouins, qu'ils utilisent pour l'élevage et l'agriculture", a-t-il prévenu.

Melihat a souligné que les Bédouins, en particulier dans la vallée du Jourdain, sont des communautés qui ont subi le plus de “nettoyage ethnique” depuis la Nakba, ajoutant : “ les Bédouins ressentent la douleur d'être laissés seuls dans une guerre inégale avec les colons et d'être exclus de leur patrie”.

Selon les données de BEYDER, 28 communautés bédouines de Cisjordanie ont été déplacées de force depuis le 7 octobre 2023, et quatre l’ont été avant cette date.

Melihat a déclaré que six écoles appartenant aux communautés bédouines palestiniennes ont été démolies en 2023 et que six autres ont été vandalisées, soulignant qu'un total de 1 024 violations et attaques ont été perpétrées par les forces israéliennes et les colons juifs l'année dernière.

Des Palestiniens condamnés à une amende pour avoir fait paître des moutons dans une montagne

Le responsable a ajouté que l'organisation qu'il dirige a “documenté environ 460 violations“ depuis le début de 2024.

"Les occupants et les colons juifs ont introduit une nouvelle politique contre les Bédouins au début de cette année", a-t-il souligné. "Le Conseil d'implantation de Cisjordanie impose de lourdes amendes à ceux qui amènent leurs moutons paître dans les montagnes."

L'agence de presse officielle palestinienne WAFA a rapporté qu'un groupe de colons juifs a attaqué deux bergers dans la région d'al-Matwi, à l'ouest de Selfit, les blessant et volant 40 moutons.

Hamed al-Azazma, un habitant de la région, a déclaré : “ 10 occupants armés ont attaqué mes fils qui gardaient des moutons dans la région de Matvi, en ont blessé deux, cassé leurs téléphones et volé 40 moutons”.

Condamnation du ministère palestinien des Affaires étrangères

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné les attaques des colons juifs.

"La non-application de la résolution 2334 de l'ONU encourage les milices d'occupation et leurs soutiens politiques à poursuivre de nouvelles violations, oppressions et abus contre les Palestiniens, et à voler davantage de terres et à les allouer à des fins de colonisation", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le ministère a appelé tous les acteurs mondiaux à “faire pression sur Israël pour qu’il mette fin à la colonisation juive, dissolve et désarme les milices d’occupation, tarisse leurs ressources financières et leur retire le bouclier de protection politique et juridique”.

Il a aussi fermement condamné “l'établissement et l'expansion de colonies illégales sur les terres palestiniennes à l'ouest de Ramallah“.

Quelque 700 000 colons juifs vivent en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.

Selon le droit international, les colonies juives en Cisjordanie et à Jérusalem-Est sont illégales.

Les colons juifs vivant dans la région rendent la vie encore plus difficile aux Palestiniens vivant sous occupation en Cisjordanie occupée.