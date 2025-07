La police turque a écroué 12 personnes soupçonnées d'avoir des liens avec l'organisation terroriste Daesh, ont déclaré vendredi des sources sécuritaires.

Le Bureau d'Investigation sur le Terrorisme et le Crime Organisé du Parquet d'Istanbul a trouvé des preuves reliant les suspects aux activités terroristes de Daesh, ont déclaré ces sources, qui ont demandé à ne pas être nommées en raison de restrictions sur les déclarations aux médias.

Une fois que les procureurs ont délivré des mandats, les équipes de police turques ont mené une opération qui a abouti à l’arrestation de 12 suspects, a-t-on précisé de même source.

En 2013, la Turquie est devenue l'un des premiers pays à déclarer Daesh comme organisation terroriste.

Depuis, le pays a été attaqué à plusieurs reprises par le groupe terroriste, avec plus de 300 personnes tuées et des centaines d'autres blessées dans au moins 10 attentats-suicides, sept attaques à la bombe et quatre attaques armées.