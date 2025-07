L'événement, qui s'est tenu sur le campus TRT Ulus à Istanbul, avait pour objectif de mettre en lumière les défis multifacettes auxquels sont confrontés les Palestiniens et d'appeler à la solidarité et au soutien internationaux.

Au cours de l'événement, TRT a projeté cinq documentaires, chacun offrant des perspectives uniques sur la situation des Palestiniens.

Parmi ceux-ci, figuraient "Occupation Numérique", "Sionisme : La Fabrication d'un État" et "Rafah : Un Refuge Non Sécurisé", qui ont exploré divers aspects de la vie palestinienne sous occupation. Ces documentaires ont dressé un portrait saisissant de l'impact de l'agression israélienne sur la société palestinienne, notamment la destruction des infrastructures, le blocus des ressources essentielles et la perte de vies innocentes.

Le Directeur Général de TRT, Mehmet Zahid Sobaci, a prononcé un discours passionné, soulignant la nécessité urgente d'une action mondiale pour répondre à la situation du peuple palestinien.

"Tôt ou tard, Israël réalisera que son existence ne peut pas être soutenue par le massacre d'enfants innocents", a déclaré Sobaci, mettant en avant l'impératif moral de se solidariser avec la Palestine.

L'ambassadeur de Palestine en Turquie, Dr. Faed Mustafa, a apporté des éclaircissements supplémentaires sur la situation désastreuse à Gaza, où plus de 70% des terres ont été détruites par les actions militaires israéliennes.

Dr Mustafa a souligné le bilan dévastateur de l'offensive israélienne, qui a entraîné la mort de milliers de Palestiniens et poussé la grande majorité de la population de Gaza à être déplacée à l'intérieur.

Tout au long de la soirée, les participants ont exprimé leur soutien indéfectible à la cause palestinienne, réaffirmant leur engagement à plaider en faveur de la justice, de la paix et de la réalisation des droits des Palestiniens.

L'événement s'est conclu par un message d'espoir, les participants ayant promis de continuer à sensibiliser aux luttes continues du peuple palestinien et à mobiliser un soutien international pour leur quête de liberté et d'autodétermination.