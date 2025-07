2200 GMT - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que les résultats des élections municipales marquaient un "tournant" pour son parti (Parti de la justice et du développement).

Malgré les résultats des élections municipales, M. Erdogan s'est engagé à "respecter la décision de la nation".

S'adressant à la foule depuis le siège de son parti à Ankara, M. Erdogan a affirmé que son parti n'avait pas pu obtenir les résultats escomptés lors des élections municipales ce dimanche.

"Nous évaluerons les résultats des élections municipales à cœur ouvert au sein de notre parti et nous nous livrerons à une autocritique", a-t-il déclaré.

2040 GMT - Imamoglu, candidat de l’opposition, a proclamé sa victoire à Istanbul

Le maire sortant d’Istanbul et candidat du CHP, Ekrem Imamoglu, a proclamé sa victoire à Istanbul

1943 GMT - Le président du Conseil électoral suprême, Ahmet Yener, a annoncé qu’environ 51,2 % des votes ont été comptés

1620 GMT - L’embargo de diffusion a été levée.

Le président du Conseil électoral suprême (YSK), Ahmet Yener, a annoncé que l’embargo de diffusion concernant les élections a été levée.

1430 GMT - Le président du Conseil électoral suprême (YSK), Ahmet Yener, a déclaré que “le processus de vote, pendant lequel 61 441 882 électeurs ont voté dans 207 848 urnes, avec 34 partis politiques en lice, a pris fin sans problème, à l’exception de quelques incidents isolés”.

“Le dépouillement des bulletins de vote et les processus de documentation ont commencé, et les informations sur les résultats ont commencé à être saisies dans le système, le flux de données se poursuit”, a-t-il indiqué.

14:00 GMT- Les bureaux de vote pour les élections municipales ont fermé leurs portes dans toutes les provinces de Turquie.

10:40 GMT- Le président turc Recep Tayyip Erdogan, accompagné de la première dame Emine Erdogan, ont voté à Istanbul, pour les élections municipales qui se tiennent dimanche dans le pays, pour élire les maires des villes, des districts et les conseillers municipaux et mukhtars parmi 34 partis politiques.

Après avoir voté dans le district d'Uskudar, Erdogan a déclaré que ces élections marqueront le début d'une nouvelle ère pour le pays.

Il a en outre souligné l'importance de la participation aux élections, exhortant tous les citoyens éligibles à “faire leur choix”.

Le candidat du parti AK, Murat Kurum et celui du Parti Républicain du Peuple (CHP), Ekrem Imamoglu, dans la course à la mairie d’Istanbul ont également déposé leurs bulletins de vote respectifs à Istanbul.

05:00 GMT- Alors que les bureaux de vote ont ouvert leurs portes, 61 millions d'électeurs, dont 1 million de nouveaux électeurs, se rendent aux urnes pour élire leurs maires, conseillers municipaux et mukhtars parmi 34 partis politiques.

Pour les partis en lice, on trouve le Parti de la Justice et du Développement (AK Parti), le Parti du Mouvement Nationaliste (MHP), le Parti Républicain du Peuple (CHP), le Parti IYI, le Parti de l'Union Grand (BBP), le Nouveau Parti de la Prospérité (Yeniden Refah), le Parti DEM, ainsi que les partis Saadet et Demokrat.

Les résultats des élections des organes locaux dans les trois principales métropoles de Turquie (Istanbul, Ankara et Izmir) sont les plus attendus lors de ces élections.

À Istanbul, Murat Kurum, ancien ministre de l’Environnement et de l’Urbanisation et du Changement climatique et candidat pour le parti au pouvoir AK Parti, affronte Ekrem Imamoglu, le maire sortant du principal parti d'opposition CHP.

À Ankara, les favoris sont Turgut Altinok de l'AK Parti et Mansur Yavas du CHP.

De même, les principaux candidats à Izmir sont Hamza Dag pour le Parti AK et Cemil Tugay pour CHP.

Plus d'un million de nouveaux électeurs

Plus de 61 millions d’électeurs sont appelés à voter lors de ces élections. Parmi eux, 1 032 610 jeunes votent pour la première fois, à travers plus de 206 000 bureaux de vote à l'échelle nationale.

Les élections déterminent les maires pour 81 provinces, 973 districts et 390 municipalités, ainsi que 50 336 mukhtars. Elles éliront également les membres des assemblées générales provinciales et des conseils municipaux.

Tout citoyen turc ayant atteint l'âge de 18 ans à la date des élections a le droit de vote.

Heures de vote

En raison des conditions saisonnières et des heures de coucher de soleil en mars, le Conseil électoral suprême a avancé d'une heure les heures de vote dans les 32 provinces de l'est. Pour ces provinces, les heures de vote sont comprises entre 07h00 et 16h00, et le dépouillement des votes ne commencera pas avant 16h00.

Dans les autres provinces, le vote a lieu de 08h à 17h (heure locale), et le dépouillement ne commencera pas avant 17h00.

Quand seront annoncés les résultats ?

Selon la réglementation turque, il est interdit pour les organes de presse de publier des prédictions et des commentaires concernant les élections jusqu'à 18h (heure locale).

Seules les informations communiquées par la Conseil électoral suprême peuvent être diffusées entre 18h et 21h (heure locale).

C’est seulement à partir de 21h (heure locale) que tous les médias pourront partager les résultats. Toutefois, si le Conseil électoral suprême l'estime nécessaire, il peut être décidé de publier les résultats officiels avant 21h (heure locale). Le jour des élections, la vente de boissons alcoolisées est interdite de 6 heures du matin à midi (heure locale). Pour des raisons de sécurité, personne n’est autorisé à porter des armes, à l'exception des services chargés du maintien de la sécurité et de l'ordre.

De plus, tous les lieux de divertissement publics tels que les cafés et les bars sont fermés ce jour.