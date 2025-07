Le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, a déclaré que le gouvernement dirigé par Benyamin Netanyahu n'a pas réussi en six mois à libérer les otages détenus dans la bande de Gaza, appelant le gouvernement actuel à la démission en vue d’organiser des élections anticipées.

Il s’est exprimé ce dimanche, sur son compte "X", à la suite de manifestations exigeant le retour des otages et le départ du gouvernement.

"Les ministres du gouvernement passent à l’antenne et attaquent les familles des otages", a-t-il fustigé.

S'adressant aux ministres, il a lancé : "Êtes-vous fous ? Des jeunes femmes, des personnes âgées et des enfants ont été kidnappés durant votre mandat. Pendant six mois, vous n'avez pas réussi à les ramener chez eux et vous blâmez par la suite leurs familles ?"

Et d'ajouter, "ce gouvernement du désastre doit partir et des élections doivent avoir lieu dans l'immédiat".

La grogne

Et pour cause. Plus tôt ce dimanche, le ministre israélien du Patrimoine, Amihai Eliyahu, a attaqué les familles des otages après une manifestation massive organisée samedi soir sur l'autoroute 20, Ayalon Highway, à Tel-Aviv, au cours de laquelle elles ont appelé le gouvernement à démissionner.

"La manifestation à Ayalon Highway est violente... Pour le Hamas, c'est un cadeau. Cela a l'effet inverse et affaiblit les soldats sur le front", a déclaré Eliyahu lors d'une intervention sur la chaîne privée israélienne 12.

Depuis samedi soir, Israël est le théâtre de manifestations massives à travers le pays, auxquelles participent des dizaines de milliers de personnes, pour faire pression sur le gouvernement Netanyahu afin qu’il conclue un accord d’échange avec le Hamas et organise des élections anticipées.

Une délégation israélienne est attendue ce dimanche au Caire pour participer à des négociations sur un accord d'échange de prisonniers avec le mouvement Hamas. La délégation compte des représentants du Mossad, du Shin Bet et de la direction du renseignement militaire israélien (Aman), selon la chaîne 12.

Le Qatar, l'Égypte et les États-Unis tentent de parvenir à un accord d'échange de prisonniers et à un cessez-le-feu à Gaza. La première trêve, qui a eu lieu en fin novembre de l'année dernière, n’ayant duré qu'une semaine, s'est traduite par l'entrée d'une aide limitée dans la bande de Gaza, ainsi que par des échanges de prisonniers israéliens contre des prisonniers palestiniens, principalement des femmes et des enfants détenus dans les prisons israéliennes.

Tel-Aviv détient actuellement au moins 9 100 prisonniers palestiniens dans ses geôles, tandis que le nombre d’otages détenus dans la bande de Gaza est estimé à 134. Le Hamas a toutefois annoncé que 70 d'entre eux avaient été tués par les frappes aériennes israéliennes qui déciment l’enclave palestinienne depuis plus de six mois.

Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza qui a fait des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent et d'une destruction massive des infrastructures.

