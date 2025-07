L'armée israélienne a indiqué avoir lancé une frappe sur des sites du Hezbollah en riposte à la destruction d'un de ses drones par ce mouvement, samedi, au-dessus du Liban.

"Des frappes israéliennes ont visé deux zones dans la plaine de la Békaa", Janta et Sifri, a confirmé une source proche du Hezbollah à l'AFP dans la région de Baalbek (est).

Janta est une région montagneuse aride proche de la frontière avec la Syrie et Sifri se situe dans le centre de la plaine de la Békaa.

Une source de la Défense civile consultée n'a pas fait état de victimes.

L'armée israélienne a pour sa part écrit sur Telegram que ces frappes ont été menées en riposte à l'attaque dans laquelle un drone israélien a été abattu samedi.

Dans un premier temps, le Hezbollah avait annoncé samedi soir avoir abattu un drone israélien de type Hermes 450 au-dessus du territoire libanais, avant de préciser qu'il s'agissait d'un Hermes 900.

- En territoire libanais -

L'agence de presse officielle libanaise, ANN, a indiqué que la cible des frappes israéliennes à Sifri était un "hangar".

En février dernier, des raids israéliens avaient également visé des objectifs du Hezbollah dans la Békaa après que cette organisation eût annoncé avoir abattu un drone israélien.

Depuis le début de la guerre israélienne sur Gaza suite au 7 octobre, des échanges de tirs opposent quotidiennement l'armée israélienne au Hezbollah, qui affirme soutenir les Palestiniens.

Le Hezbollah cible des positions militaires israéliennes proches de la frontière. Israël riposte par des raids qui visent de plus en plus en profondeur le territoire libanais, et mène des frappes ciblées contre des responsables du Hezbollah.

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a prévenu dans un discours, vendredi, que son mouvement n'avait pas encore utilisé ses "principales" armes dans la bataille, réaffirmant que sa formation n'arrêtera ses attaques que lorsque la guerre "s'arrêtera à Gaza".

Au moins 359 personnes ont été tuées au Liban, dont au moins 70 civils, dans les violences transfrontalières depuis près de six mois, selon un décompte de l'AFP.

Samedi, l'association des Scouts de la Risala, affiliée au mouvement Amal, allié du Hezbollah qui dispose d'équipes d'urgence dans le sud du Liban, a annoncé le décès d'un secouriste. Selon un responsable de l'association, la victime avait été blessée par des tirs israéliens quelques jours auparavant dans le sud du Liban.

Par ailleurs, l'ANN a rapporté le décès d'une femme qui avait été blessée lors d'une frappe de "drone ennemi" dans le village frontalier de Yarine.

Dans le nord d'Israël, dix soldats et huit civils ont été tués, d'après l'armée.