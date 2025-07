Le président du Rwanda, Paul Kagame, a déclaré que la communauté internationale avait "failli" lors du génocide de 1994, alors qu'il rendait hommage aux victimes, 30 ans après que les extrémistes hutus eurent destabilisé le pays.

"Le Rwanda a été complètement humilié par l'ampleur de notre perte. Les leçons que nous avons tirées sont gravées dans le sang", a déclaré M. Kagame dimanche à Kigali, lors d'une cérémonie solennelle visant à commémorer le massacre de 100 jours qui a coûté la vie à 800 000 personnes, en grande partie des Tutsis, mais aussi des Hutus modérés.

C'est la communauté internationale qui nous a tous laissé tomber “que ce soit par mépris ou par lâcheté", a insisté Kagame, s'adressant à un public comprenant plusieurs de chefs d'État africains et l'ancien président américain Bill Clinton, qui avait qualifié le génocide de plus grand échec de son administration.

Conformément à la tradition, les cérémonies du 7 avril, jour où les milices hutues ont déclenché le carnage en 1994, ont commencé par le dépôt par M. Kagame de couronnes de fleurs sur les fosses communes et l'allumage d'une flamme commémorative au mémorial du génocide de Kigali, où plus de 250 000 victimes sont censées être enterrées.

La petite nation a depuis retrouvé son équilibre sous le règne de Kagame, qui a dirigé la milice ayant mis fin au génocide, mais les cicatrices de la violence demeurent, laissant une traînée de destruction à travers la région des Grands Lacs en Afrique.

L'absence d'intervention de la communauté internationale est une source de honte persistante, et le président français Emmanuel Macron devrait publier un message dimanche disant que la France et ses alliés occidentaux et africains "auraient pu arrêter" l'effusion de sang, mais n'ont pas eu la volonté de le faire.

Le chef de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré à Kigali que "personne, pas même l'Union africaine, ne peut se disculper de son inaction. Ayons le courage de le reconnaître et d'en assumer la responsabilité".

Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné et le président israélien Isaac Herzog figurent parmi les dignitaires en visite.

Les Rwandais organiseront également une marche et une veillée aux chandelles dans la capitale en hommage aux victimes du massacre.

Deuil national

Les événements de dimanche marquent le début d'une semaine de deuil national, au cours de laquelle le Rwanda sera effectivement paralysé et les drapeaux nationaux mis en berne.

Aujourd'hui, les cartes d'identité rwandaises ne mentionnent pas si une personne est Hutu ou Tutsi.

Les élèves de l'enseignement secondaire apprennent sur le génocide dans le cadre d'un programme d'études étroitement contrôlé.

Le pays abrite plus de 200 monuments commémoratifs du génocide, dont quatre ont été ajoutés à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO l'année dernière.

La musique sera interdite dans les lieux publics et à la radio, tandis que les événements sportifs et les films seront interdits de diffusion à la télévision, sauf s'ils sont liés à ce qui a été baptisé "Kwibuka (souvenir) 30".

L’assassinat du président hutu Juvénal Habyarimana dans la nuit du 6 avril, lorsque son avion a été abattu au-dessus de Kigali, a déchaîné des extrémistes hutus et de la milice "Interahamwe".

Leurs victimes ont été abattues, battues ou tuées à l'arme blanche dans des tueries alimentées par une propagande anti-Tutsi virulente diffusée à la télévision et à la radio. Au moins 250 000 femmes ont été violées, selon les chiffres des Nations unies.

Chaque année, de nouveaux charniers sont découverts dans tout le pays.

En 2002, le Rwanda a mis en place des tribunaux communautaires où les victimes entendaient les "aveux" de ceux qui les avaient persécutées, mais les défenseurs des droits de l'homme ont déclaré que ce système donnait lieu à des erreurs judiciaires.