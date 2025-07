Selon la chaîne israélienne Channel 14 et le Times of Israel, le navire saisi dans le détroit d'Hormuz est le MSC Aries, battant pavillon portugais et appartenant à la compagnie maritime Zodiac Maritime, propriété du milliardaire israélien Eyal Ofer.

Dans ce sillage le Centre des opérations maritimes du Royaume-Uni (UKMTO) a déclaré dans un communiqué qu'un navire avait été saisi dans la région, sans fournir de détails.

"Le navire aurait été saisi par les autorités régionales", a déclaré l'UKMTO, mettant en garde les cargos : "Les navires sont invités à naviguer avec prudence et à signaler toute activité suspecte à l'UKMTO".

Les tensions sont au plus haut entre l’Iran et Israël depuis qu'une frappe attribuée à l’Etat hébreu a détruit le consulat iranien à Damas et faisant, selon une ONG, 16 morts parmi lesquels deux généraux des Gardiens de la Révolution, sur fond de craintes d'une riposte de Téhéran.