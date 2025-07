Israël reste accroché à sa proposition de trêve temporaire dans l’opération militaire qu’il mène à Gaza depuis plus de six mois. Le groupe de résistance palestinienne Hamas n’a pas réussi à faire accepter son offre de cessez-le-feu permanent, affirmant avoir remis aux médiateurs en Égypte et au Qatar sa réponse à la proposition qu'il avait reçue lundi dernier.

Après plus de six mois de guerre israélienne sur Gaza, les négociations restent dans l'impasse, Israël rejetant toute idée de cessez-le-feu permanent dans l’enclave palestinienne.

"Nous réaffirmons notre adhésion à nos revendications et aux revendications nationales de notre peuple; avec un cessez-le-feu permanent, le retrait de l'armée d'occupation de l'ensemble de la bande de Gaza, le retour des déplacés dans leurs zones et lieux de résidence, l'intensification de l'arrivée des secours et de l'aide, et le début de la reconstruction", a déclaré le Hamas.

Israël souhaite obtenir le retour des otages capturés par le Hamas, lors de l'incursion du 7 octobre, mais affirme qu'il ne cessera pas de se battre tant que le Hamas ne sera pas détruit en tant que force militaire. Il affirme également qu'il prévoit toujours de lancer un assaut sur la ville de Rafah, au sud de Gaza, où plus d'un million de civils ont trouvé refuge.

De son côté, le Hamas a déclaré qu'il était prêt à conclure avec Israël un accord d'échange de prisonniers contre des otages. Cela pourrait se traduire par la libération de 133 otages qui seraient encore détenus à Gaza, en échange de centaines de Palestiniens emprisonnés en Israël.

La réponse du Hamas n'a fait l'objet d'aucun commentaire officiel de la part d'Israël. La déclaration du groupe de résistance palestinienne est intervenue quelques jours après qu'Israël a tué plusieurs membres de la famille du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, à Gaza, ce qui a fait craindre aux familles des otages que cela n’altère les efforts déployés pour obtenir leur libération de Gaza. S'adressant à Reuters au Qatar, M. Haniyeh a déclaré que son groupe cherchait toujours à conclure un accord, mais il a accusé Israël de tergiverser et d'éviter de répondre à ses demandes.

En l’absence de signes de progrès dans les pourparlers, les appels internationaux à un cessez-le-feu se sont multipliés alors que la guerre entre dans son septième mois.

